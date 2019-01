Dolors Bassa reclama desde la cárcel "no dejar caer el Gobierno de Sánchez porque la alternativa es mucho peor"

"No podemos dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez". Así de rotunda se ha mostrado la exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, en una entrevista en Rac1 desde la cárcel de Puig de les Basses. La dirigente independentista en prisión preventiva defiende sostener el Ejecutivo socialista porque "la alternativa sería mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha".

En un avance de la entrevista, que se emitirá este martes por la tarde, Bassa ha pedido a Sánchez que si quieren aprobar las cuentas con el apoyo de los partidos independentistas hagan algún gesto hacia Catalunya. "El que sea pero que lo hagan", ha manifestado. "Ahora mismo un 'no' rotundo a los presupuestos tampoco lo diría, pero aprobarlos tampoco", precisa la exconsellera.

Pese a que la posición oficial de ERC hasta ahora ha sido un "no a todo" en cuanto a presupuestos, incluida la tramitación parlamentaria de las cuentas, Bassa deja una puerta abierta si el Gobierno presenta propuestas al independentismo, algo que desde el partido ven con buenos ojos. El PDeCAT, por su parte, también mantiene su 'no' rotundo pese a que no descarta permitir la tramitación.

Aragonès invita a Sánchez a una mesa de negociación

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha invitado Sánchez a crear una "mesa de negociación" bilateral si quiere que se aprueben los Presupuestos del Estado y, a la vez, resolver el conflicto político con Catalunya. En declaraciones a RAC1, se ha referido a lo que ha afirmado este martes Pedro Sánchez en una entrevista con la Agencia Efe, en la que se ha mostrado partidario de separar la negociación presupuestaria de la solución a la crisis política catalana.

Según Aragonès, no es posible desvincular ambas cuestiones, y "ahora mismo es un 'no" a la aprobación presupuestaria por parte de los grupos independentistas, a menos que haya gestos concretos que indiquen que "se pone fin a la represión" contra el independentismo y que "hay voluntad de permitir a los ciudadanos de Cataluña decidir su futuro político". "Si es verdad que los Presupuestos afectan a la estabilidad del Estado, Sánchez y su Gobierno nos tienen que decir qué piensan hacer" con ambas cuestiones, ha añadido Aragonès, que ha reiterado que "no habrá un cheque en blanco" por parte de los partidos independentistas.

El vicepresidente del Govern ha instado a Sánchez a "abrir una mesa de negociación" bilateral entre ambos Ejecutivos, que puede tener un formato "flexible", ha matizado, y en la que la parte catalana "planteará el derecho de autodeterminación".