El PDeCAT declara su “no" rotundo a los presupuestos del Gobierno pero no descarta permitir que se tramiten

El presidente del PDeCAT, David Bonvheí, ha comparecido este primer lunes del año para disipar las dudas sobre la posición de su partido respecto a los presupuestos del Gobierno central. Los postconvergentes mantienen su posición contraria al proyecto, asegurando que votarán no, como ya se decidió el pasado 20 de diciembre en el Consell Nacional del partido. Ahora bien, la formación no tiene tan claro si permitiría el trámite parlamentario de los presupuestos o no.

Según ha explicado Bonvehí, la discusión respecto al trámite está abierta, aunque a día de hoy sería un 'no' claro, de forma que presentarían una enmienda a la totalidad según el Gobierno presentara las cuentas en el Congreso. Eso no quita que, de aquí a un tiempo, el PDeCAT pudiera permitir la tramitación del proyecto de ley, si se logra un clima de entendimiento con el Gobierno. "Yo no sé qué pasará en uno o dos meses", ha indicado en rueda de prensa.

"Si el presidente Sánchez se atreviera a llevarlos al Congreso en este momento valoraremos qué trámites parlamentarios hacemos, si presentamos enmiendas a la totalidad o no. Esperamos que presente presupuestos pero hemos avanzado que el voto será que no", ha reiterado Bonvehí. En la formación no ha habido hasta ahora fisuras sobre la voto global a los presupuestos, un 'no' rotundo, pero sí ha habido discrepancias respecto a su tramitación.

Tan es así que los diputados Míriam Nogueras y Ferran Bel acabaron el año discrepando públicamente sobre este extremo. Nogueras, vicepresidenta y una de las diputadas más cercanas a Carles Puigdemont, interpretaba que la decisión del Consell Nacional del 20 de diciembre suponía también un veto a los trámites. Mientras, Bel, considerado del sector moderado, se preguntaba si el PDeCAT uniría sus votos a los de PP y Ciudadanos para ahogar el proyecto económico de Sánchez sin dar espacio a la negociación.

En cualquier caso, lo que este lunes ha vuelto a dejar claro Bonvehí es que su espacio está a la espera de que el Gobierno haga "algún movimiento" que desencalle la situación entre Madrid y Barcelona. "Nosotros damos margen al Gobierno", ha asegurado, "pero creemos que el Estado ya debía de haber hecho una propuesta para los próximos meses". El líder del PDeCAT ha asegurado además que coordinarán la estrategia con el conjunto del independentismo.

Por su parte, ERC se mantiene oficialmente en el "no a todo", por considerar que no ha habido ninguna oferta política por parte del Gobierno. Según explican los republicanos, en este momento su 'no' al proyecto económico es claro, y también estarían en contra de la tramitación parlamentaria de las cuentas. Con todo, fuentes de la formación explican que prefieren esperar a que el Gobierno lleve su proyecto al Congreso para decidir finalmente su voto a la tramitación. Los republicanos también consideran que dar tiempo a la negociación puede incentivar a Sánchez a presentar propuestas a los independentistas.