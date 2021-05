La prórroga de los ERTE volverá a negociarse 'in extremis' ante la falta de acuerdo este viernes

La nueva prórroga de los ERTE también apurará los plazos de negociación. La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada este viernes para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre ha finalizado sin acuerdo. Las partes seguirán negociando "a lo largo de este fin de semana" y previsiblemente se reunirán de nuevo el lunes. Es el día límite para acordar la extensión, ya que el último Consejo de Ministros antes de que caduquen los ERTE es el próximo martes, 25 de mayo.

El Gobierno plantea reducir las ayudas a empresas por los trabajadores que sigan en ERTE y premiar por los que activen

En el Gobierno confían en llegar de nuevo a un acuerdo en esta nueva extensión de los ERTE, como ha ocurrido hasta la fecha, pero de momento hay dos cuestiones que complican el acuerdo con los agentes sociales. Especialmente con los empresarios.

Por un lado, debido a la reducción de las ayudas a las empresas en ERTE en las exoneraciones a la Seguridad Social que plantea la Seguridad Social. Sobre todo, porque el ministro José Luis Escrivá quiere volver a aplicar un sistema que conceda más ayudas en la cotización sobre los trabajadores que salgan de los ERTE respecto a la exoneración sobre los empleados que se mantienen suspendidos. Sobre estos últimos es donde se aplica la reducción en la ayuda propuesta, que se mantenía hoy, con una ligera concesión para el mes de junio, según fuentes del diálogo social.

Los empresarios rechazan frontalmente este esquema, ya que advierten de que es una "penalización" a las empresas que peor lo están sacando. Del mismo modo lo ven los sindicatos.

En cambio, el ministro Escrivá es un gran defensor de este esquema diferenciado de incentivos, que insiste en que funciona de incentivo a que las empresas activen a los trabajadores. Las patronales reiteran que muchas empresas no sacan a sus trabajadores porque no pueden y no lo harán por el hecho de que haya una ayuda superior en la cotización.

Sectores que dejan de estar "ultraprotegidos"

Este viernes además se ha abierto una nueva preocupación entre los agentes sociales, ya que algunos sectores saldrían de la categoría de actividades "ultraprotegidas" en los ERTE, con mayores ayudas en las cotizaciones sociales. "Salen CNAES de la lista con lo que no hay prórroga en sí, como se venía diciendo", advierten fuentes patronales. Es una cuestión que también inquieta en el lado sindical.

Los sectores que se encuadran en esta categoría ultraprotegida lo hacen porque tienen un nivel de afectación de los ERTE muy alta sobre el conjunto de sus afiliados, por lo que si sale algún sector es porque se ha quedado por debajo del nivel establecido.

Hay que recordar que, más allá de los sectores ultraprotegidos, y aquellos que son dependientes de estos o de su cadena de valor, también hay ERTE con ayudas para todas las empresas que se vea limitada o impedida su actividad por restricciones administrativas ligadas a la pandemia.

Por último, también hay algunos flecos pendientes en la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la protección de los trabajadores fijos discontinuos. El Ejecutivo se ha comprometido a mandar un documento de propuesta en los próximos días, con la intención de alcanzar un acuerdo de prórroga que pueda ser aprobado el próximo martes.