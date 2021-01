La provincia argentina de Córdoba mejora su propuesta de canje a sus acreedores

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- La provincia argentina de Córdoba anunció una mejora de los términos y condiciones de su propuesta de reestructuración para sus títulos públicos bajo jurisdicción internacional, que el distrito lanzó el 6 de noviembre pasado y enmendó el 14 de diciembre por 1.669,4 millones de dólares.

"La Provincia de Córdoba acordó, en una negociación constructiva y de buena fe, una mejora en la propuesta de reestructuración para sus títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional", indicó el Ministerio de Finanzas provincial en un comunicado.

"La propuesta de la Provincia cuenta con el apoyo de Schroder Investment Management North America Inc., uno de los principales inversores y a la vez integrante del Comité Ad Hoc", informó.

Y alentó al resto de los inversores a considerar los términos revisados: "Los tenedores de los bonos involucrados tienen hasta el día 14 de enero de 2021 para otorgar su consentimiento", al enmendar la fecha original del 29 de enero de 2021. Los resultados se anunciarán el 18 de enero siguiente.

Según comunicó la provincia a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la propuesta revisada incrementa la tasa de interés a pagar al 100 % de los intereses devengados e impagos, modificar el esquema de amortización y la fecha de vencimiento de los títulos de deuda admisibles.

Y establece que el 30 % de la retribución por intereses devengados a ser recibida por los tenedores que entreguen su consentimiento será pagada en efectivo.

Los tenedores que no presten los consentimientos recibirán la retribución por los intereses reducidos y no tendrán derecho a percibir pagos en efectivo.

La propuesta incluye a tres series de bonos en moneda estadounidense: uno por 709,4 millones de dólares con vencimiento en 2021; otro por 510 millones de dólares con vencimiento en 2024; y otro por 450 millones de dólares con vencimiento en 2027.

En el caso de los títulos de 2021, se propone ahora que el vencimiento, que opera en junio, pase a diciembre de 2025, y que el interés actual, de 7,125 %, sea del 2,75 % hasta junio de 2021, de 4,75% hasta junio de 2022 y de 6,75 % hasta el nuevo vencimiento. El capital se pagará semestralmente desde junio de 2023.

Para los bonos que expiran en septiembre de 2024 se propone que el vencimiento sea en diciembre de 2027, y que la tasa de interés actual, de 7,45 %, sea de 2,75 % hasta junio de 2021, de 4,75% hasta junio de 2022 y de 6,75 % hasta el vencimiento. El capital se pagará semestralmente desde junio de 2026.

En tanto, para los títulos que caducan en agosto de 2027, se propone que venzan en agosto de 2029, y que el interés actual, de 7,125 %, sea del 2,75 % hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75 % hasta el nuevo vencimiento. El capital se pagará semestralmente desde febrero de 2028.

CANJES PROVINCIALES, TRAS EL NACIONAL

Esta mejora no tiene como destinatarios al "tenedor no admisible", titular beneficiario localizado en un "Estado Miembro del Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido que no constituye un "inversor calificado"" o donde la solicitud de consentimiento no esté autorizada por ley.

Córdoba, una de las provincias más ricas y pobladas de Argentina, había anunciado en agosto pasado el inicio de conversaciones con acreedores privados con vistas a reestructurar esos tres títulos y mejorar así el perfil de vencimientos de su deuda.

Muchas otras provincias argentinas han iniciado procesos de reestructuración de deuda el año pasado, en tanto que el propio país concretó en septiembre pasado canjes de deuda de bonos de ley extranjera y de ley local en manos de acreedores privados y ahora busca un acuerdo para refinanciar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).