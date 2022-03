Yolanda Díaz anuncia que reformará el despido a las trabajadoras de hogar porque “también las discrimina”

El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, pero también equiparará otros derechos y condiciones laborales, como el despido. Así lo ha anunciado este martes, 8M, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A preguntas de varias senadoras sobre la repercusión de la sentencia europea que considera que España discrimina a este colectivo de trabajadoras por negarles la protección de paro, Yolanda Díaz ha respondido que el Ejecutivo "va a ir más allá" y ampliar otros derechos laborales de las empleadas domésticas.

"No basta con dotarles de protección por desempleo", ha dicho la ministra sobre la trascendencia de la sentencia del TJUE, que se inclina por la existencia de una discriminación indirecta por razón de sexo. "Tenemos que complementar los derechos que les faltan a estas trabajadoras", más de un 90% mujeres, lo que implica "cuestiones como el régimen de extinción de las relaciones laborales, porque también son discriminadas por razones de indemnización por despido", ha añadido Díaz.

Las trabajadoras del hogar tienen a día de hoy una modalidad de despido libre, sin causa, conocido como "desistimiento". Acabar con él es una de las principales batallas de los colectivos de trabajadoras de hogar, junto el reconocimiento del paro, porque denuncian que supone un vía de precarización y vulneración de derechos de las trabajadoras. Así lo explican en este reportaje y en el podcast de 'Un tema al día' de este 8 de marzo, de Juanlu Sánchez.

Esta modalidad de despido por "desistimiento", por el que un hogar no tiene que justificar ningún motivo específico para echar a una trabajadora de hogar, cuenta con una indemnización de siete o doce días por año trabajado, dependiendo de cuándo comenzó el contrato. Esos 12 días son la indemnización en caso de extinción de un contrato temporal para el resto de personas asalariadas, pero las sumas que se deben pagar por despido son superiores (20, 33, 45 días).

La vicepresidenta segunda ha añadido también que pretende reforma la ley en lo que se refiere "al FOGASA" en la protección de estas empleadas, así como analizar las cotizaciones y las bases por las que cobrarán el paro las empleadas domésticas. "Tenemos que ensanchar la mirada", ha sostenido, para equiparar las condiciones y derechos de estas trabajadoras.

Derecho al paro este 2022

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció la semana pasada que el Gobierno regulará el derecho al paro de las trabajadoras dle hogar este año, 2022. La sentencia europea puede "acelerar" el proceso, explicó, y que esta legislación sea "más inmediata" de lo previsto.

La vicepresidenta ha recordado este martes que el Gobierno está en la fase final para la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que equipara la protección social de las empleadas domésticas. El proceso para la ratificación se está alargando desde hace un año, aproximadamente, lo que ha sido afeado por varias senadoras como un retraso y una falta de voluntad política. "El trabajo del hogar no ha sido prioritario en la agencia de gobiernos, ni por desgracia tampoco de sindicatos. No puedo evitar preguntarme si el convenio no llevaría mucho tiempo ratificado si este trabajo no lo hicieran mayoritariamente mujeres y mujeres migrantes", ha sostenido Nerea Ahedo Ceza, del PNV.

Díaz ha asegurado que la ratificación se está demorando lo habitual dado los trámites que requiere esta acción, que implica a muchos organismos, ha recordado. En la actualidad, el Gobierno está a la espera del informe del Consejo de Estado.