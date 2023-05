Joan Puig, director de Seguridad de la Información de Banco Sabadell: “Para lograr la seguridad 'online' hay que tener en cuenta unas normas de precaución básicas”

Hoy en día, contar con acceso a la red se ha convertido en indispensable para la mayor parte de nosotros. Sin embargo, para disfrutar en todo momento de los máximos niveles de seguridad en nuestra actividad online es importante recordar siempre una serie de precauciones básicas.

¿Cuáles son las principales amenazas que podemos encontrarnos cuando navegamos por internet?

Navegar por internet en sí no es una actividad de riesgo. Pero nos expone a intentos de engaños para robar nuestros datos, para instalarnos programas maliciosos, o incluso defraudarnos.

Si tenemos en cuenta una serie de medidas de precaución y de protección básicas, podemos evitar los engaños anteriores. Además, las empresas y muy especialmente las entidades financieras disponen de las medidas tecnológicas necesarias para proporcionar a nuestros clientes las máximas garantías en este sentido.

¿Cuáles serían las principales amenazas?

Contra lo que puede parecer en un primer momento, las más importantes quizás no sean de tipo tecnológico, si no que procedan de cosas tan sencillas como llamadas telefónicas fraudulentas, que consiguen que les proporcionemos nuestros datos personales suplantando a entidades oficiales o bancarias.

En caso de recibir una llamada telefónica, no debemos proporcionar nuestros datos o credenciales. Lo mejor es colgar y llamar nosotros directamente a nuestra entidad para asegurarnos de que esta llamada recibida no era fraudulenta.

Otro de los riesgos más importantes son los enlaces que nos pueden llegar a través de correos electrónicos o mensajes de Whatsapp o similares, y que si hacemos clic en ellos pueden tratar de engañarnos o infectarnos el ordenador con algún virus o programa malicioso.

¿Qué riesgos puede tener abrir un enlace que hemos recibido por correo electrónico?

El más habitual sería entrar en una web falsa que imita a la perfección la de nuestro banco o de un comercio electrónico de confianza, y una vez allí introducir en los formularios de acceso nuestros datos personales. Para evitar este tipo de fraude, hay que tener mucho cuidado con los enlaces que nos lleguen, sobre todo si son de parte de alguien que no conocemos, o sin que los hayamos solicitado.

Lo mejor es siempre introducir nosotros, directamente, la dirección de la web en el navegador. Hay que desconfiar también especialmente de aquellos correos electrónicos que tienen ofertas comerciales especialmente atractivas, mal redactadas, o que nos transmiten urgencia. Son el ‘gancho’ para que entremos en el enlace. Si una oferta nos interesa o una alerta nos preocupa, lo mejor es ir nosotros directamente a la web del comercio, banco u organismo en cuestión y buscarla allí para comprobar si es verídica.

Las redes wi-fi públicas y las contraseñas también pueden ser factores de riesgo…

Efectivamente, es mejor evitar las redes de wi-fi públicas, y en todo caso si entramos a ellas no usarlas nunca para realizar ningún tipo de transacción económica, puesto que la mayor parte de veces no podemos tener seguridad de quién nos está proporcionando esa señal wi-fi, y por tanto, no podemos saber si están captando los datos que introducimos en formularios, como contraseñas.

Y en lo que hace referencia a las contraseñas, lo mejor es no utilizar la misma para todas las páginas web o servicios online de los que seamos usuarios, y cambiarla si sospechamos que pueda haberse visto expuesta.

¿Qué nos puede explicar de las medidas de seguridad que el banco tiene implementadas en su ‘web’?

Sin entrar en detalles técnicos, la web del banco tiene medidas de seguridad para que los clientes puedan operar y hacer sus gestiones bancarias con toda la tranquilidad del mundo, protegiendo la comunicación entre los usuarios y la entidad, comprobando la identidad de los clientes, y evitando accesos no autorizados.

Para tener toda la información pueden visitar la web. En la parte inferior encontrarán un enlace hacia el apartado Seguridad y allí tienen todos los detalles y un buen número de consejos y buenas prácticas a seguir. En todo caso, me gustaría añadir algo: es muy importante que los usuarios tengan siempre actualizadas con sus últimas versiones las apps que utilicen y sus sistemas operativos, tanto en el móvil como en el ordenador. Y que tengan también instalado un antivirus, es una medida que nos puede ser de gran utilidad.

Finalmente, si alguien tiene en algún momento la sospecha de que su seguridad informática se ha visto comprometida, ¿qué debe hacer?

Contactarnos inmediatamente. Nos tienen a su disposición 24 horas al día, los siete días de la semana en el teléfono 963 085 000, en info@bancsabadell.com o en nuestras redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).