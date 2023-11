Regalos que dan placer: dos juguetes sexuales que comprar durante el Cybermonday

Te ha pillado el toro y no es una novedad. Este año, como siempre, se te ha vuelto a pasar el Black Friday y tú sigues con tu regalo para el amigo invisible sin comprar y la carta a los Reyes Magos por escribir. De tu falta de inspiración para escoger y pedir, mejor ni hablar. Por ello, cualquier idea es bienvenida. Más todavía si son dos, llegan con garantía de placer, plus de sensualidad y, sobre todo, un extra de tiempo, el que te da el Cybermonday para hacerte con ello.

Sumémosle a todo ello un nombre propio. El de LELO, la marca sueca de objetos de placer de lujo y bienestar sexual. Su fama les precede y en sus 20 años de vida se han convertido en un referente para quienes buscan nuevas experiencias sexuales, gustan de probar algo diferente y nunca pierden la curiosidad por el deseo. No en vano, son sinónimo de fiabilidad. Y es que, calculan que en estas dos décadas sus juguetes han sido responsables de unos 171.600 millones de orgasmos.

No se conforman y prueba de ello son sus dos últimos lanzamientos: el masajeador de clítoris de nueva generación ENIGMA™ Wave y el masajeador anal SORAYA Beads™. ¿Sumarán más orgasmos a esa cifra? Sí y lo harán, además, contribuyendo a expandir los límites del placer más allá del sexo con penetración tradicional y derribando tabús en torno a prácticas como, por ejemplo, el sexo anal.

La bomba de placer que son los orgasmos combinados

Quien se anima a incorporar estos juguetes en su vida sexual empieza a experimentar sensaciones como las que producen los orgasmos combinados. Sí, existen y se consiguen “estimulando varios puntos de placer a la vez. Puede ser, por ejemplo, el clítoris y los pezones; el clítoris, el cuello y el punto G, etc.”, explica Valérie Tasso, sexóloga y embajadora para España de LELO.

Alcanzarlos no es tarea sencilla porque “resulta difícil poder estimular varios puntos erógenos al mismo tiempo por falta de manos”, indica Tasso. Ahora bien, quien llega hasta el orgasmo combinado destaca de él su intensidad. Será aquí cuando entre en la escena de tu vida sexual para ayudarte a lograrlo, ENIGMA™ Wave.

Se trata de un juguete sexual de triple estimulación que, para empezar, incorpora la tecnología Sensonic, gracias a la cual envía ondas sónicas y pulsos suaves al clítoris sin entrar en contacto directo con él. Y, para seguir, añade también la tecnología WaveMotion™ en el brazo insertable. Esta se encarga de generar un movimiento rotativo similar al de los dedos y de mandar vibraciones ultrapotentes al punto G.

ENIGMA™ Wave cuenta también con ocho modos diferentes que permiten regular la potencia en función de lo que te apetezca en cada momento y está fabricado con una silicona biocompatible de alta calidad. Es cálida al tacto y permite utilizar este juguete en el agua.

“Estimula a la vez y con una maravillosa sincronización nuestros puntos de placer que difícilmente alcanzaríamos masturbándonos o manteniendo relaciones sexuales”, resume Tasso el porqué de que ENIGMA™ Wave contribuya a alcanzar los orgasmos combinados.

Un juguete pensado para iniciarse en el sexo anal

Mentiríamos si dijéramos que no sigue siendo un tema delicado de tratar. Es cierto que cada vez se habla más abiertamente de sexo, masturbación y placer, en general. Pero también es cierto que la penetración anal sigue quedándose algo fuera de la conversación. El estigma asociado a ella, el miedo al dolor o la negativa de la pareja son algunas de las razones que nos llevan a no incluirlo en esas conversaciones y, sobre todo, a no practicarlo.

De hecho, según la encuesta que LELO realizó a casi 9.000 personas para conocer sus experiencias y opiniones sobre el sexo anal, un 48,5% de los entrevistados reconoció no practicarlo. Eso sí, de ese porcentaje un 44% mostró su interés por probarlo. Es más, un 22% indicó que tenía intención de explorar esta práctica utilizando para ello juguetes sexuales.

Es en este punto donde convendría tener en el radar las posibilidades que ofrece el masajeador de bolas anales SORAYA Beads™ de LELO. Concebido tanto para el cuerpo de la mujer como para el del hombre, su diseño en cascada con cuatro perlas cuyo tamaño va aumentando gradualmente lo convierten en el aliado perfecto para iniciarse en el mundo del placer anal.

Todo en este juguete sexual está pensado para que cada uno explore las posibilidades de esta práctica a su ritmo y conforme a la comodidad que vaya sintiendo. Y es que, SORAYA Beads™ incorpora la tecnología Bow-motion que imita el movimiento del arco de un violín. ¿Raro? Para nada. Esta genialidad permite que las perlas tengan un movimiento ondulatorio, que vibren y que sean esas vibraciones, sin necesidad de un movimiento penetrante, las que generen el placer.

Y qué placer, porque el objetivo de este masajeador es despertar las terminaciones nerviosas sensibles situadas en el interior y alrededor del ano, generando un nuevo tipo de sensación orgásmica. De ahí que su diseño esté pensado no solo para proporcionar placer en el momento de introducirlo, sino también al sacarlo.

Además, cuenta con ocho modos que varían en intensidad, desde un murmullo provocador hasta un pulso satisfactorio, y cuyo control recaerá en ti y en lo que quieras probar.