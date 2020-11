Siete trucos para recuperar la autoestima sexual tras el confinamiento

A veces pasamos por etapas en las que nos sentimos menos atractivas, más decaídas; en las que no tenemos demasiadas ganas de relacionarnos ni siquiera de mimarnos un poco a nosotras mismas. A veces, la líbido parece que se esfuma con nuestra autoestima y nos vemos ante el espejo como si hubiera una especie de bruma gris que nos desanima y nos aísla.

Son momentos en los que no nos apetece ponernos nada más que el pijama de felpa, tirarnos a ver películas de desamor y meternos en la cama a soñar, sin pasar por el placer de la autoestimulación ni mucho menos por los juegos eróticos en compañía, si es que la tenemos a mano.

No hay que preocuparse, eso es como andar en bici: nunca se olvida y siempre se está a tiempo de aprender. Y para que esta situación no se alargue más, recuperes tu sensualidad y reconectes con tu instinto más natural, las sexólogas de Platanomelón María Hernando, psicóloga y terapeuta de parejas; Míriam Blesa, psicóloga y sexóloga; y Monica Branni, también psicóloga y sexóloga; proponen una serie de consejos de cara a aumentar tu autoestima sexual.

Y aquí van sus recomendaciones:

No te canses de darte cumplidos

Podemos pasar mucho tiempo cuidándonos, haciendo deporte, yendo a la peluquería e incluso maquillándonos, pero no nos dedicamos ni cinco minutos delante del espejo para reconocérnoslo a nosotras mismas. Así que, sí, claro, aprovecha el black friday del 27 de noviembre para comprarte esos conjuntos de lencería como este tan sexy con lazos, este de babydoll de encaje o este precioso kimono con transparencias, te acostarás como una reina.

Pero lo más importante, recalcan las sexólogas, es que, cuando te levantes, añadas un nuevo ejercicio a tu rutina matinal: “plántate delante del espejo, mírate a los ojos y di: ‘soy guapa. Me gusta lo que veo’.” Y continúa con rutina. Haz esto durante 30 días. Aunque al principio te parezca una tontería, verás cómo habrá hábitos que cambiarán dentro de ti, porque es el tiempo aproximado que tardan las ideas en fijarse en el cerebro.

Aprende a conocer tu cuerpo

Es lo que prescriben las expertas: “centímetro a centímetro, descúbrete. Explora cada rincón de tu piel y conoce todas esas zonas erógenas donde tienes más sensibilidad y que te proporcionan más placer”. Dedícate tiempo para ti: ponte cómoda en tu cama, desnúdate y acaríciate con el succionador de clítoris más gustoso, tu gran amigo Mambo; o con Lucas, el vibrador conejito recargable con efecto calor, con efecto calor que estimulará simultáneamente tu clítoris y tu zona G.

Una vez tengas controlados esos resortes que te hacen vibrar, compártelo con tu pareja (si tienes, y si no, igual es el momento de recuperar el contacto físico) para que también te haga vibrar con tus juguetitos. Por ejemplo, puedes presentarle a Oli, el masajeador clitorial de varita, se caerán muy bien.

Actúa como si te sintieras una persona muy sexy

Las sexólogas de Platanomelón sugieren, si va con tu personalidad, adoptar el rol dominante en tus relaciones sexuales. Que demuestres seguridad y autoconfianza a la hora de actuar en tu vida diaria y en tus relaciones, porque, “poco a poco acabarás sintiéndote realmente así. El primer paso para ser algo es creérselo”, afirman.

Prueba a innovar en la cama

Y, por supuesto, date el permiso de fantasear con lo que te apetezca, llevando tu libertad mental a otros niveles. Y, si te sientes en confianza, comparte esas fantasías. No descartes, para darles más realismo, recurrir a disfraces como el de asistenta irresistible, el antifaz de mirada sexy o las pezoneras burlesque.

Aprende a decir que no

No tengas miedo a poner límites a aquellas cosas que no quieres hacer o a aquellas conductas que, simplemente, no te gusten. Es un consejo que recalcan mucho las sexólogas que atienden a las consultas de Platanomelón, una comunidad virtual con más de un millón y medio de seguidores/as en sus redes sociales.

Si no sientes deseo sexual, ¡averigua la causa!

Esto podría estar provocado por alguna enfermedad, por un problema fisiológico, por algún medicamento que estés tomando, por creencias o costumbres negativas con respecto a la sexualidad, por estrés o, incluso, por alguna experiencia negativa que hayas tenido en el pasado. A veces puede ser solo una época de menos deseo y no pasa nada. Si ves que la situación perdura y no sabes como hacer para mejorarla, recuerda que tienes especialistas que te pueden asesorar y ayudar para superar esta dificultad

Aclara tus dudas y hazlo con frecuencia

Recuerdan las expertas que nuestra conducta y nuestras creencias, en demasiadas ocasiones, se rigen por información incorrecta o incompleta, así que regálate la oportunidad de resolver tus dudas y de aprender cada semana algo nuevo, ya sea consultando blogs o vídeos que te gusten, como los artículos de esta completa eroteca de la marca Platanomelón, fundada por Anna Boldú con el objetivo de “acabar con los prejuicios, el desconocimiento y los tabúes relacionados con el sexo para, en último término, democratizar la felicidad y el bienestar de las personas a base de fomentar el autoestima y mejorar la complicidad con la pareja”.