El PSOE de Badajoz reclama una campaña municipal contra la explotación sexual

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este lunes, una campaña municipal de sensibilización y educación sobre la prostitución como expresión de violencia de género.



En un comunicado, los socialistas han expresado su deseo de que el Consistorio ponga todos los recursos a su alcance para combatir la explotación sexual y cumpla los compromisos adquiridos en la pasada legislatura, "aunque ahora algunos grupos políticos tengan una postura contraria o ambigua".



La concejala socialista Rita Ortega, que ha recordado el lema de este día internacional, "Sin clientes no hay trata", ha destacado que su grupo municipal ha presentado varias iniciativas en los últimos años, que aunque prosperaron y se votaron favorablemente en los plenos, no se han puesto en práctica y no han supuesto ningún avance.



Ha señalado que lograron la aprobación de una moción para incluir a Badajoz en la Red de Municipios Libres de Trata de Personas con fines de explotación sexual.



Hace solo unos meses presentaron otra, que igualmente fue aprobada de forma mayoritaria, para poner en marcha una campaña de concienciación acerca de esta vergonzosa lacra, especialmente dirigida a hombres jóvenes, y que no se llevó a cabo por entrar en periodo electoral, ha apuntado.



En la Comisión de Asuntos Generales y Régimen Interior de julio se volvió a presentar la moción y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, según la edil socialista, se comprometió a trabajar en la iniciativa a la vuelta de las vacaciones, al formar parte de un acuerdo plenario anterior y que, por tanto, se llevaría a cabo sin necesidad de ser nuevamente debatida.



Ortega ha subrayado que está a punto de finalizar septiembre y aún no se ha hecho nada, por eso ha anunciado que seguirán reclamando que las instituciones pongan todos los recursos a su alcance para combatir la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual y, en concreto, que el Ayuntamiento de Badajoz cumpla sus compromisos y "no se vea limitado por la postura ambigua o contraria de otros grupos políticos".



A su juicio, es muy importante la educación y sensibilización de la ciudadanía, especialmente de los hombres y jóvenes, para erradicar este problema.



El PSOE de Badajoz ha realizado, además, un manifiesto con motivo de este día internacional.