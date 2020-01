Vara: “El problema actual es que parte de la derecha no acepta el resultado electoral”

El problema de la situación política actual, con el resurgimiento de las dos Españas, es que parte de la derecha sigue sin aceptar el resultado electoral, pese a haber perdido cinco veces los comicios este año, ha afirmado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en los minutos previos a la votación de la investidura de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la Presidencia de la Junta en Mérida, Vara ha lamentado el resurgimiento de “las dos Españas”, el conmigo o contra mí, algo en lo que dice no creer, que habría que procurar no transmitir a hijos y nietos, y que en realidad no existe porque hay una tercera España que madruga, trabaja, “no insulta, construye y dialoga”.

“Lo fácil habría sido que la derecha española dejara gobernar a quien ganó las elecciones, nos habríamos ahorrado estos meses, pero el problema es que parte de la derecha no ha reconocido el resultado electoral, y quería seguir repitiendo elecciones, hasta que ganaran, o que no ganaran pero volvernos a pedir que nos abstuviéramos para dejar gobernar, como hicimos los socialistas hace dos años”.

Vara ha reivindicado el diálogo y la política, frente a un estado actual de cosas en la que los jueces, “y ellos mismos se han quedado”, se han visto con la tarea en las manos de gestionar la situación, debido a la llegada de asuntos políticos a los tribunales, y lo que hará el nuevo Gobierno será precisamente recuperar las riendas de la política.

Estos días se han puesto en contradicción las fuerzas de progreso, y las de regreso, añade, “un regreso en el que algunos quieren volver no a veinte sino a cincuenta años atrás”.

“Podría haber sido todo más fácil”, ha repetido el presidente de la Junta, “si la derecha hubiera hecho lo que nosotros hicimos hace dos años, dejar gobernar”.

Fernández Vara recalca que no tiene duda alguna de que “el PSOE nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España, hablar no es en poner en peligro nada”.

La “ultraderecha” del PP

El presidente de la Junta añadía que la ultraderecha sí está en los escaños de la Asamblea de Extremadura “pese a que tras las elecciones de mayo creíamos que no había sido así”, en referencia al PP regional que esta mañana ha organizado una concentración frente a la Presidencia de la Junta, en protesta por la elección de Pedro Sánchez.

Vista de la concentración

Entre los manifestantes estaban los alcaldes de Badajoz y Plasencia, Francisco Fragoso y Fernando Pizarro, respectivamente