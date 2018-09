Las cuentas de eldiario.es en su sexto aniversario

2018 está siendo un año muy importante para eldiario.es. Seguimos creciendo, y lo hacemos a un ritmo aún más rápido que el habitual. Hemos superado todas nuestras previsiones tanto en número de socios, como en audiencia, como en influencia. ¿La causa? Nuestro periodismo de investigación, independiente y riguroso, un trabajo cada vez más reconocido por los lectores.

El caso de los máster –de Cifuentes, de Casado y hace poco de Montón– se ha notado, para bien, en nuestras cuentas. Es una buena noticia no solo para eldiario.es, también para toda mi profesión. Demuestra que existe un modelo económicamente sostenible para la prensa de calidad y que hay muchos lectores dispuestos a pagar cuando lo que reciben a cambio es información relevante y veraz, en vez de propaganda interesada o titulares amarillistas.

En la redacción estamos orgullosos de estos resultados que hoy os detallo. Como cada seis meses, os presento las cuentas de eldiario.es

1. Mantenemos nuestra independencia económica

eldiario.es cumple seis años con superávit. Durante el primer semestre de 2018, hemos ingresado 3.003.325 euros y hemos gastado 2.438.726 euros. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, hemos obtenido un beneficio antes de impuestos de 547.537 euros. Como siempre, vamos a emplear la mayor parte de ese superávit en seguir invirtiendo en periodismo.

2. Los ingresos aumentan un 42%

Frente al mismo semestre del año anterior, eldiario.es ha aumentado sus ingresos en 895.238 euros: un 42,47% más. Por partidas, hemos ingresado 1.811.440 euros por publicidad, 1.186.279 euros de las cuotas de nuestros socios y 5.606 euros de la venta de revistas.

Calculamos que vamos a terminar 2018 con unos ingresos totales de entre 5,7 y 6 millones de euros. Cerraremos otro año más mejorando nuestras cifas, sin deuda alguna y en superávit.



* Pulsa en las barras para ver los datos

3. Más de treinta mil socios y socias

De todas las partidas de ingresos la que más crece con gran diferencia es la de los socios: un 76% respecto al mismo semestre del año anterior. La subida es enorme: empezamos el año con poco más de 22.800 socios, terminamos el primer semestre en 32.700 y ya estamos muy cerca de alcanzar los 34.000. Ha sido el mayor crecimiento en socios desde que lanzamos eldiario.es. Gracias por este respaldo.





Además, cada vez sois más los socios que aumentáis vuestra cuota. El precio base por apoyar a eldiario.es sigue siendo el mismo desde el primer día: 5 euros al mes. No ha subido un céntimo en seis años; sé también que para muchos de vosotros ese dinero supone un esfuerzo. Por esa razón, en lugar de subir la cuota, decidimos dar la opción de pagar más solo a los socios que puedan –y quieran–, sin hacer una subida general ligada a la inflación.

Hoy ya contamos con 2.433 socios que pagan más de cinco euros al mes. Si tú también eres socio y quieres aumentar tu cuota, puedes hacerlo aquí.

4. Invertimos en periodismo

Nuestros costes también han crecido mucho respecto al mismo semestre del año anterior: un 24% más. La principal partida, también la que más sube, sigue siendo los salarios: 1.573.687 euros entre nóminas (1.257.548 euros) y cotizaciones a la Seguridad Social (316.139 euros). El coste de colaboradores y agencias ha sido de 358.788 euros, y los gastos generales ascienden a 506.251 euros entre tecnología, hosting, teléfonos, alquileres de oficinas, impresión de la revista, desplazamientos…

Además de estos costes, las amortizaciones y gastos financieros nos suponen 17.062 euros en nuestro balance. Estos gastos financieros son, en su totalidad, las comisiones bancarias por el pago electrónico de los socios que no pagan a través de una domiciliación en su cuenta corriente –que es la forma de pago que menos costes nos supone–. Si eres socio, pagas por tarjeta o paypal, y quieres ayudarnos a reducir estas comisiones, puedes domiciliar tu cuota de socio desde aquí.

5. Seguimos contratando a periodistas

Nuestros gastos también crecen porque lo hace nuestra redacción. Al cierre del primer semestre de 2017 éramos 73 personas y hoy somos ya 83 en eldiario.es: 72 trabajadores a jornada completa y 11 becarios. Y seguimos aumentando la plantilla, con prudencia para que un crecimiento excesivo no comprometa nuestra independencia económica. En las últimas semanas hemos contratado a cuatro personas más. La plantilla se ha multiplicado por siete en solo seis años. Y este septiembre, abrimos nuestra primera corresponsalía internacional permanente en Bruselas, la capital política de Europa.

Además de estos 83, también trabajan en el ecosistema de eldiario.es otras 64 personas más: 7 en Vertele –nuestro portal de televisión– y 57 en nuestras ediciones locales asociadas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Galicia, Cantabria y Navarra. Los ingresos y gastos de estas redacciones asociadas van al margen de estas cuentas; son fundaciones o empresas independientes –eldiario.es participa como accionista en la mayoría de ellas– que comparten nuestra manera de entender el periodismo y con las que colaboramos para tener información cercana a cada lector, también para aquellos que no viven en Madrid.

6. Salarios dignos

La redacción crece y los salarios que pagamos también. El sueldo base de un redactor de eldiario.es ha pasado de 1.057 euros brutos mensuales en enero de 2013 a 1.891 euros en enero de 2018.

La última subida fue en enero de 2018: un 4,29% en total respecto a 2017. Casi la mitad de esa subida –el 2%– fue lineal para todos los trabajadores. El resto se repartió entre 26 personas de la plantilla, por ascensos y mejoras de sueldo por mayor experiencia o responsabilidad. En enero de 2019, nuestros salarios volverán a crecer.

7. Empleo estable

La gran mayoría de nuestros contratos laborales son estables. De los 72 trabajadores a jornada completa, 63 son indefinidos y otros nueve son de formación. Estos contratos de formación son para recién licenciados que empezaron con nosotros como becarios y afrontan su primer empleo. El primer año cobran el 70% del sueldo base de un redactor –alrededor de 1.100 euros netos al mes– y paulatinamente, en 24 meses, alcanzan la categoría salarial completa de un redactor.

En cuanto a nuestros becarios, trabajan a media jornada, con Seguridad Social y convenio con la universidad. Tienen un tutor asignado y cobran 300 euros mensuales. Muchos de ellos se quedan con nosotros tras terminar la beca. En estos seis años, hemos contratado aproximadamente a uno de cada tres becarios que han pasado por la redacción.

8. Nuestra audiencia sigue creciendo

Desde nuestro nacimiento, en septiembre de 2012, los lectores de eldiario.es no han parado de aumentar de forma constante, siempre de la mano de nuestras coberturas informativas y nuestras exclusivas. En los últimos meses, eldiario.es y nuestros medios asociados hemos alcanzado los diez millones de usuarios únicos mensuales, según Comscore. Nuestra audiencia, además, no incluye ni trampa ni cartón. No estamos recurriendo a las compras masivas de audiencia en Facebook ni tampoco a las noticias virales de escasa o nula calidad.





Comscore nos sitúa entre los diez diarios más leídos en España –incluyendo las cabeceras de papel–. Pero cuando se mide algo más que las páginas vistas, la posición de eldiario.es es aún más fuerte. El último informe Reuters –Digital News Report, una encuesta mundial de consumo de prensa que elabora el Reuters Institute, de la Universidad de Oxford y, en España, la Universidad de Navarra– nos coloca ya como el cuarto diario más leído en Internet en España. El año pasado éramos los sextos en este mismo informe.





9. El periódico digital más creíble

El último informe Reuters de la Universidad de Oxford no solo nos sitúa como uno de los medios más leídos en España. También como el medio más creíble de entre todos los diarios puramente digitales. Los datos de este informe son una gran espaldarazo para eldiario.es, más aún si se tiene en cuenta que el trabajo de campo de esta encuesta anual se hizo en enero: antes de nuestras exclusivas sobre los máster de la URJC.

10. Periodismo sin hipotecas

Seguimos sin créditos. No debemos nada a ningún banco ni tampoco ningún favor político inconfesable. Seguimos siendo los mismos y el accionariado de eldiario.es tampoco ha cambiado: un grupo de periodistas que nos lanzamos a la aventura de ser dueños de nuestra propia redacción.

Nuestra única deuda es con los lectores y especialmente con nuestros socios, que ya suponen el 40% del total de nuestros ingresos y blindan nuestra independencia. Ningún anunciante, ni siquiera los más grandes, llegan a acercarse a una fracción de lo que nos aportan los lectores.

Los periodistas de eldiario.es no somos ni mejores ni peores que los que trabajan en otras redacciones españolas. La gran diferencia es nuestro modelo económico, que es la base de nuestra independencia editorial; ahí está la clave que nos permite destapar exclusivas como las que nos hacen crecer. Solo dependemos de los socios y socias, y por eso nos debemos a ellos.

Hoy ya somos, de largo, el diario digital español con mayor número de socios de pago. Y lo hemos logrado a pesar de que nuestra información está abierta: a pesar de que no es obligatorio pagar para leer eldiario.es. Nuestros socios y socias nos apoyan económicamente por una razón distinta: para que podamos ser independientes y nuestras noticias tengan impacto en la sociedad.

Decía Carlos Elordi, en un artículo de hace unos meses, que “la crónica española de los últimos años habría sido muy distinta si un periódico como eldiario.es hubiera estado en condiciones de intervenir mucho antes de lo que ha podido hacerlo”. Este año estamos demostrando que el periodismo libre sirve para cambiar las cosas. Y eso que aún somos una redacción pequeña y con pocos recursos si nos comparamos con los presupuestos de los grandes medios con las que cada día nos medimos. Si hemos logrado todo esto con solo 30.000 socios, imaginaos que podríamos hacer si fuéramos 50.000 o 100.000.

Gracias a los socios, los periodistas de eldiario.es podemos trabajar con total libertad. Sin tener que pedir permiso. Sin miedo a que una noticia nos quite un contrato de publicidad institucional. Con autonomía para publicar noticias incómodas sobre gobiernos de derechas o de izquierdas. Sin que nadie ajeno a la redacción nos diga lo que tenemos que escribir o que callar.

Gracias a nuestros socios, podemos resistir a las presiones del poder. También a las más duras, como la imputación que Raquel Ejerique y yo aún tenemos pendiente en los juzgados. La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes nos pide hasta cinco años de cárcel por “revelación de secretos”: por publicar que le habían regalado un título oficial en la Universidad y demostrarlo con pruebas. La Fiscalía –a diferencia de lo ocurrido con Pablo Casado– no se opuso a nuestra imputación.

No es la primera vez que alguien poderoso nos lleva a los juzgados para intentar callarnos o desacreditar nuestra información. No será tampoco la última. Y mientras sigamos contando con el apoyo de tantos miles de ciudadanos comprometidos con el periodismo, no nos vamos a rendir.

Este año está siendo muy importante para eldiario.es. Hemos dado un gran estirón y el nivel de exigencia –el vuestro y el de la redacción– también ha aumentado. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo. A los socios que nos respaldáis desde hace años y a los que acabáis de llegar. Espero que eldiario.es esté a la altura del cariño y la confianza que nos dais.

Apoya el periodismo independiente. Hazte socio, hazte socia, de eldiario.es.