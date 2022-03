El nuevo PP de Feijóo se estrena gobernando con Vox

Habrá quien diga, y habrá quien lo compre, que el primer pacto de Gobierno del PP con la extrema derecha es cosa de la directiva anterior. Que es una decisión de Pablo Casado, ese líder al que lanzaron desde la ventana de Génova 13, hace dos semanas, y que hoy manda en el partido casi tanto como el bedel.

Habrá quien cuente, y quien así se lo crea, que Alfonso Fernández Mañueco va por libre y ha sido él, por su cuenta, quien ha decidido meter en su Gobierno a la ultraderecha de Vox. Sin encomendarse a nadie. Sin siquiera preguntar.

Habrá quien intente convencernos de que Alberto Núñez Feijóo no ha tenido nada que ver con esta decisión. Que él aún no manda. Que no lo hará hasta que “hablen los militantes” y decidan si respaldan al candidato al que apoyan absolutamente todos los barones del partido o si se decantan por esa concejala desconocida del Ayuntamiento de Gandía que ni siquiera cuenta con los 100 avales necesarios.

Habrá quien se lo crea: que Feijóo no ha tenido nada que ver con esta decisión, la más transcendental para la derecha española en mucho tiempo. Que ha sido Casado, o Mañueco, o el Espíritu Santo descendido de nuevo para la ocasión.

Lo venderán de mil maneras. No faltará quien les compre las falsedades. Pero la realidad es que el nuevo presidente in pectore del PP se llama Alberto Núñez Feijóo y es ya quien manda en el partido. No desde hoy, cuando ya es oficialmente el único candidato a presidir el PP. Tampoco desde la Junta Directiva Nacional de hace diez días. Alberto Núñez Feijóo es el jefe desde esa noche, 23 de febrero, en la que forzó a Pablo Casado a anunciar su dimisión, tras un golpe palaciego de todos los barones y coroneles del partido.

Tras tomar el poder en la derecha –después de que Casado rompiera la omertá–, la primera decisión importante de Alberto Núñez Feijóo fue dejar claro su nivel de compromiso en la lucha contra la corrupción. “Yo creo en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso”, y con esa frase explicó lo que opina sobre la comisión que cobró su hermano y que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Su segunda decisión importante ha quedado clara hoy. El supuesto líder moderado, el que no había venido a la política a insultar, es quien avala el primer Gobierno del PP con la extrema derecha de Vox.

Lo ha hecho, además, con varias mentiras y medias verdades. Todas ellas, muy fáciles de desmontar.

Alberto Núñez Feijóo: “[Mañueco] convocó al PSOE y le propuso un pacto tan democrático como dejar gobernar a la lista más votada”.

Feijóo olvida que la lista más votada en el Parlamento andaluz es la del PSOE. Que la lista más votada en el Parlamento murciano es la del PSOE. Que el más votado en las autonómicas de Madrid de 2019 fue Ángel Gabilondo. Que la más votada en Madrid fue Manuela Carmena.

También fue Luis Tudanca, del PSOE, el más votado en las autonómicas de Castilla y León de 2019, cuando Mañueco llegó a la presidencia de la Junta sin haber ganado las elecciones: con lo que la derecha llama “un pacto de perdedores”, cuando es otro partido distinto al PP el que logra una legítima mayoría parlamentaria para gobernar.

Alberto Núñez Feijóo: “La respuesta del PSOE [a la oferta de Mañueco] fue la soberbia, ni siquiera se sentó a estudiar esa posibilidad”.

Falso. Claro que el PSOE se sentó. Fue Mañueco quien se levantó y se fue a los 15 minutos de empezar la reunión con el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca. Fue un simple numerito: porque el acuerdo del PP con la extrema derecha estaba ya casi cerrado.

Alberto Núñez Feijóo: “El PSOE solo ha dejado una posibilidad: elegir entre Vox o adelanto electoral”.

Falso. El PSOE sí dio al PP una tercera opción para no repetir las elecciones ni pactar con Vox. Apoyar a Mañueco, pero con una condición, la misma que aplican en esos otros países europeos donde han decidido sacar a la extrema derecha de las instituciones: que fuera “para siempre y en todos los territorios”, no solo donde le viene bien al PP.

Alberto Núñez Feijóo: “En este contexto el presidente Mañueco acaba de evitar un adelanto electoral”.

Falso. Porque no es solo Mañueco quien ha tomado esta decisión. Y porque el PP tenía otra opción: llegar a ese acuerdo que ofrecía el PSOE para excluir aquí y en el resto de los parlamentos a la extrema derecha, como hacen los conservadores europeos en la mayoría de los países de la UE.

El problema, para Feijóo, es que es plenamente consciente de que no podrá llegar a La Moncloa si no es con el apoyo de Vox. Por eso no acepta ese pacto, ni admite siquiera que exista esa posibilidad.

“No soy partidario de que Vox entre en los Gobiernos de mi partido”, decía hace no tanto Núñez Feijóo. Parece que ha cambiado de opinión.

Alberto Núñez Feijóo: “Legitimidad para pedir responsabilidad en pactos el PSOE no tiene ninguna”.

No es solo el PSOE quien pide responsabilidad al PP de Feijóo. También lo hacen muchos líderes europeos conservadores, empezando por el presidente del Partido Popular Europeo y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha criticado este acuerdo de Gobierno con la extrema derecha como “una capitulación”.

En Alemania, por comparar, Angela Merkel se resistió siempre y en todo momento a pactar con la extrema derecha. Incluso en un länder, Turingia, donde su ‘no’ a un acuerdo con los ultras supuso un Gobierno para Die Linke, la izquierda alemana.

Alberto Núñez Feijóo: “Lo que pasa es que cuando uno no quiere ejercer responsabilidades lo que intenta es responsabilizar a otros”.

Y en esto Feijóo sí tiene toda la razón.