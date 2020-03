Garantizar la salud, garantizar el empleo y reforzar los servicios públicos

Nuestro país se enfrenta a una enorme crisis sanitaria que está impactando en el conjunto de la sociedad española y que está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida. Desde que el Gobierno de España llamara al confinamiento social y decretara el Estado de Alarma como medida de freno y limitador de propagación del Covid-19, la actividad económica, productiva y laboral de nuestro país se ha visto enormemente afectada.

En el contexto tan adverso en el que nos ha situado esta crisis sanitaria y, por extensión, social, laboral y económica, la prioridad para CCOO es garantizar la salud de las personas, asegurar el mantenimiento del empleo y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras; especialmente, de aquellos grupos de población más vulnerables como son las personas con contrato temporal, fijos discontinuos, jóvenes o empleadas de hogar.

Las mujeres y hombres de CCOO, dentro y fuera de las empresas, están al pie del cañón haciendo un esfuerzo titánico, incluso arriesgando su salud y la de sus familias, para poder defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía.

Garantizar que quienes tienen que ir a trabajar lo hagan con garantías, con la distancia mínima, con los medios de desinfección oportunos, con los equipos de protección pertinentes y con protocolos adecuados a las directrices marcadas por la autoridad sanitaria ha sido nuestra tarea principal. Pero también que el empleo se mantenga y que los derechos se conserven, pues este frenazo en la actividad productiva, bien decretado por el Gobierno mediante el estado de alarma, bien por la escasez de la demanda, es algo temporal y no debe servir como excusa para que las empresas lo aprovechen para realizar ajustes de plantillas y despedir a trabajadores y trabajadoras.

La actividad frenará durante un tiempo pero luego retomará su vigor; por eso, desde CCOO, entendemos que las empresas, especialmente aquellas con más fortaleza, deben hacer un esfuerzo para mantener el empleo y los contratos en la cadena de suministros, favoreciendo que tanto trabajadores y trabajadoras como microempresas y pymes puedan resistir durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.

En este escenario de gran incertidumbre y preocupación, CCOO exige también la protección del empleo para que cuando juntos superemos esta crisis, la economía pueda relanzarse sin dejar a nadie atrás. Somos conscientes de que la situación laboral de muchas personas puede estar en riesgo e insistimos en la necesidad de trabajar codo con codo con administraciones y empresariado para que no se pierda ningún empleo, las personas se encuentren protegidas en caso de que no se pueda mantener la actividad transitoriamente, y a la alarma sanitaria no tengan que sumarle la preocupación de quedarse sin trabajo o de ver mermados sus ingresos en unos momentos especialmente sensibles para nuestra comunidad y para todo el país.

El objetivo es proteger a los trabajadores y trabajadoras que se vean despedidos o se ven amenazados con Expedientes de Regulación de Empleo Temporal; aquí la prioridad va a ser garantizar la protección de estas personas trabajadoras, que no se produzcan extinciones de empleo aprovechando la crisis sanitaria estableciendo las garantías necesarias para que, una vez declarado el fin de esta situación, se garantice su retorno al empleo. En CCOO pondremos todos nuestros esfuerzos para que se paralicen aquellos expedientes que no reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno de España el pasado día 17 de marzo.

Desde CCOO hemos valorado las medidas puesta en marcha por los Gobiernos, Central y Autonómico; en muchos casos son reclamaciones de nuestra organización para proteger a los más débiles, a las personas trabajadoras y a las pequeñas empresas –autónomos-, pero consideramos que aún son insuficientes para amortiguar el daño de esta crisis sanitaria en la economía productiva y que deben ser más medidas sociales las que han de tomarse por los gobiernos para proteger a las personas que más lo necesitan (al alquiler, a la protección fijo-discontinuos, de empleadas de hogar, de personas extranjeras con permiso de trabajo…).

Teléfonos y web de ayuda de ccoo Andalucía

Pero reiteramos, estas medidas del Gobierno de España y autonómico requieren un compromiso de un actor fundamental, las grandes empresas, y una mayor sensibilidad de las mismas, pues no es posible que ante el estado de alarma y las medidas para proteger la salud y frenar la expansión del virus, nos hayamos encontrado reticencias de muchas de ellas para cumplir los mínimos marcados, anteponiendo incluso el beneficio a corto plazo a la salud de sus plantillas. Eso, desde luego, no es arrimar el hombro para salir de esta situación con más fortaleza.

CCOO, como primera fuerza sindical de Andalucía, seguirá ejerciendo sus funciones en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de esta tierra. Desde el primer minuto nuestro activo sindical en las empresas y fuera de ellas está haciendo una enorme labor de vigilancia y demandando que la salud de las personas trabajadoras se garantice, se faciliten los equipos de protección esenciales y las empresas cumplan las directrices de la autoridad sanitaria en los protocolos a tal efecto, en todos los sectores de actividad y en todas las provincias.

Atención telefónica y por Internet

A pesar de las limitaciones de movilidad que estamos sufriendo, la atención y el asesoramiento sindical está garantizado. Los trabajadores y trabajadoras, tanto asalariados como autónomos dependientes, pueden hacer las consultas de forma telefónica a través del 954 287 755 o bien a través de nuestra página WEB en el formulario on-line puesto a disposición o mediante nuestros servicios jurídicos.

Es en los momentos más difíciles cuando nos hacemos conscientes de lo realmente importante y los efectos de la mercantilización en forma de privatizaciones de residencias de tercera edad, de infraestructuras sanitarias, de congelaciones de tasa de reposición, así como recortes injustos y la paralización de ofertas de empleo público durante la crisis de 2012 están siendo estos momentos más que evidentes. Hoy salimos al balcón para aplaudir y reconocer a profesionales de la sanidad que están en primera línea defendiendo la salud frente al COVID-19 y a otros muchos trabajadores y trabajadoras que permiten que podamos tener cubiertas las necesidades más elementales, pero mañana, cuando esta crisis pase, debemos transformar esas palmas en una apuesta decidida por reforzar nuestros servicios públicos recuperando las tasas de reposición y la inversión pública en los mismos. El sistema público sanitario, el de la protección a las personas desempleadas, la atención a la dependencia, el sistema educativo, el de pensiones, los transportes e infraestructuras públicas, entre otras, son claves para vertebrar la sociedad y permiten una mayor protección colectiva sin dejar a nadie atrás. Y sí, habrá que subir impuestos para reforzar nuestros servicios públicos. Configurar un sistema fiscal progresivo es clave para ello, haciendo que pague más quien más tiene y que quien no pague y evada sea fuertemente sancionado.

Sabemos que el momento es muy delicado pero estamos también convencidos de que precisamente por ello, es el momento de la cooperación y de remar todos juntos en la misma dirección, la de salir de esta crisis cuanto antes y con el menor coste humano, económico, laboral y social posible. Recuerda, primero salvar vidas, después salvar el trabajo y sus derechos y, finalmente, reforzar los servicios públicos que van a permitir que afrontemos y salgamos de la crisis de la mejor manera posible. Este virus lo paramos todas y todos, unidos. CCOO, siempre a tu lado.