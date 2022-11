7.078 de los 8.161 fallecidos con COVID-19 en Euskadi tenían más de 70 años

La actualización semanal de la COVID-19 que realiza el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) arroja 31 nuevos decesos de personas con coronavirus. Son 26 casos del 18 al 24 de noviembre -siete muertes en el día que más- y cinco notificados ahora de semanas anteriores. Eso sí, se puntualiza que en 21 de esos supuestos el Sars-Cov-2 no es la causa principal del 'exitus letalis'. Son ya 8.161 las muertes totales en Euskadi en la pandemia, 7.078 de ellas correspondientes a pacientes de 70 años en adelante. Si la letalidad media es del 1,1% -en realidad no es tan alta pero hay decenas de miles de positivos no identificados que distorsionan el porcentaje-, se dispara al 2,6% en el caso de los septuagenarios, al 8,2% en los octogenarios y al 17,7% con los nonagenarios.

En cuanto a la presión asistencial, a la que hizo mención por vez primera en meses la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, este fin de semana y que se une a la generada por otras infecciones respiratorias como la gripe o la bronquiolitis, parte del bajo dato de ocupación de la UCI, que se mantiene estable en los niveles más bajos desde el confinamiento. Son solamente tres los pacientes críticos en la actualidad. Eso sí, sube en las plantas de los hospitales de Osakidetza. Hay 223 pacientes de COVID-19 en total por 181 de hace dos semanas y 206 de hace siete días. Se ha llegado en una sola jornada a 43 personas nuevas hospitalizadas. Eso sí, la probabilidad es cinco veces más alta para mayores de 60 años que para el resto de la población.

En lo referente a la incidencia, se mueve con pequeños dientes de sierra en la estabilidad, tanto a nivel general como en los mayores de 60 años, el colectivo que se vigila especialmente. Sube un 4% la observada a 14 días y baja un 5% la observada a 7 días. Ningún grupo de edad presenta datos por encima de 400 puntos por cada 100.000 personas, el nivel considerado como de alerta roja. El R0 -casos originados por cada positivo- marca 0,98, es decir, la antesala de una fase de contracción del virus, aunque no en Bizkaia. En la última semana se han confirmado 1.556 positivos, con un 13% de infecciones en relación a las pruebas realizadas.

Osakidetza ha informado también de los avances en la campaña de vacunación. Son ya 363.346 las personas con una segunda dosis de refuerzo contra el Sars-Cov-2, el equivalente a 28,2% de la población diana. Sube al 76,5% ya entre los mayores de 80 años. El Servicio Vasco de Salud dice contar con más de 300.000 unidades del nuevo preparado de Pfizer pensado para la variante ómicron, el 44,5% de las recibidas.