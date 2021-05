Adiós entre lágrimas en Zalla al trabajador sepultado que ya nadie buscará en el vertedero de Zaldibar: “Joaquín está en nosotros”

Ya nadie va a buscar más a Joaquín. Así lo comunicó la semana pasada el Gobierno vasco a la familia del trabajador del vertedero de Zaldibar cuyo cuerpo aún no ha sido hallado tras el derrumbe. Tras 15 meses de búsqueda, la familia y vecinos de Joaquín Beltrán se han despedido de él en un acto en Zalla. No lo han encontrado, pero la familia no va a llevar flores a un vertedero. "Desde hace unos días ya no esperamos a Joaquín. No le esperamos, pero tampoco vamos a llevar flores a ningún vertedero. No podemos. Nos negamos, siempre lo hemos dicho. Además, no tiene sentido, no hace falta. Joaquín no está allí. Ya no. En Zaldibar han quedado sepultadas muchas cosas, pero no Joaquín", ha leído su cuñada María Álvarez en un conmovedor discurso en nombre y en compañía del resto de la familia Beltrán.

En el acto, al que han acudido cientos de personas como lo llevan haciendo desde que ocurrió el derrumbe del vertedero, se han guardado cinco minutos de silencio. Después, la canción Txoria-Txori ha retumbado por toda la plaza Euskadi de Zalla, escenario de todas las movilizaciones de Zaldibar Argitu y los vecinos en apoyo a la familia Beltrán.

"Está escrito, su hijo Fran lo dijo al poco del colapso del vertedero ‘aita está dentro de mí’ y también de Pablo y de Laura, y de su mujer Elena y de su ama, y de Txisko y de sus hermanas, y de todo el resto de su familia. Joaquín está dentro de todos y cada uno de quienes le conocimos", ha señalado. Su familia, ha querido recordar a Joaquín como un hombre "bueno, grande y generoso" y le han querido despedir "como se merece para hacer que estuviera orgulloso". "Estamos aquí para tratar siquiera de estar en los talones de un hombre magnífico. La vida debe continuar, así lo querría él. Debemos arrancar de nuevo por él", han indicado sus familiares, entre lágrimas.

A pesar de que el cuerpo de Alberto Sololuze, el otro trabajador sepultado tras la tragedia de Zaldibar apareciera el pasado agosto, a día de hoy no hay rastro de los de Joaquín. La principal hipótesis es que los restos de Beltrán han podido haber quedado descompuestos por "procesos físicos y químicos". "Se ha mirado todo. No se ha dejado de analizar ningún ámbito", ha garantizado el Gobierno. Una búsqueda que desde Emergencias del Gobierno vasco aseguran que no tiene precedentes puesto que señalan que no ha habido ningún otro operativo en el mundo que haya "movilizado, rastrillado y cribado" más de 400.000 metros cúbicos de residuos con el nivel de "detalle y meticulosidad".

Es por ello que la familia también ha querido agradecer a los integrantes del operativo de rescate, personal de emergencias, bomberos, Ertzainak, forenses y voluntarios por su labor, además de a vecinos, amigos, a la familia Sololuze y al resto de la opinión pública. "No vamos a olvidarle, está aquí, está en casa. A todos los que no habéis desfallecido en vuestro compromiso de encontrar a Joaquín para nosotros lo habéis conseguido. Joaquín está dentro de todos nosotros. Hoy ya estamos con él y estamos con vosotros. Joaquín beti gure bihotzetan (Joaquín siempre en nuestros corazones)", han concluido.

Los vecinos y la plataforma Zaldibar Argitu han convocado otra movilización en Zalla este sábado en apoyo a la familia y para denunciar lo ocurrido, que se aclarará en los tribunales. Un juzgado de Durango -no sin retrasos- tiene abierta una doble causa judicial. Por un lado se analiza el posible delito medioambiental pero, sobre todo, se trata de determinar si los gestores de la empresa titular de las instalaciones, Verter Recycling, fueron responsables de un homicidio imprudente.