El Gobierno vasco comunica a la familia de Joaquín Beltrán que finalizará la búsqueda en Zaldibar sin que haya aparecido el cadáver

Quince meses después del derrumbe del 6 de febrero de 2020, el Gobierno vasco da por finalizadas las labores de búsqueda en el vertedero de Zaldibar sin que haya aparecido el cadáver del segundo de los trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán. Los restos de la otra víctima, Alberto Sololuze, aparecieron en agosto del año pasado. A finales de abril se inició el rastreo en la última de las zonas que se consideraba en que podía aparecer el cuerpo. Las autoridades han comunicado ya esta decisión a la familia de Beltrán y lo confirmarán los consejeros responsables de Seguridad y de Medio Ambiente, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, en una rueda de prensa extraordinaria convocada para primera hora de este viernes en el Parlamento Vasco.

Los trabajos en el vertedero de Zaldibar han tenido hasta la fecha un coste de 16,2 millones de euros para la Administración vasca

Esta última zona constaba de 15.000 metros cúbicos de residuos, según se informó el 28 de abril. Se trataba del área más geotécnicamente comprometida de todo el vertedero por encontrarse a pie del dique y ser el lugar con mayor cota de material desprendido sin una mínima compactación, se añadió. Y antes ya se habían movilizado más de 700.000 metros cúbicos de residuos y rastrillado más de 400.000.

La familia Beltrán llevaba meses demandando que no llegará este momento y que, a pesar de la complejidad técnica de las labores de búsqueda y del coste de la operación -más de 16 millones de euros-, no se diera por finalizada la búsqueda. "No podemos llevar flores a un vertedero", imploraron de manera gráfica en febrero con motivo del aniversario del suceso que sacudió no solamente a Zaldibar sino a toda la comarca de Eibar y Ermua, fronteriza entre Bizkaia y Gipuzkoa.

En paralelo, lo ocurrido en Zaldibar se dilucida en los tribunales. Un juzgado de Durango tiene abierta una doble causa judicial. Por un lado se analiza el posible delito medioambiental pero, sobre todo, se trata de determinar si los gestores de la empresa titular de las instalaciones, Verter Recycling, fueron responsables de un homicidio imprudente. Este periódico ya ha publicado un informe en el que se demuestra que, precisamente a raíz de un aviso de Beltrán días antes del derrumbe, la empresa conocía la presencia de grietas en una planta ubicada en una ladera y que minimizó su posible riesgo.