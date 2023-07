Aitor Esteban: “A Madrid vamos a ampliar el autogobierno, para que sea realidad el derecho a decidir”

El candidato del PNV, Aitor Esteban, ha exhibido este miércoles en Llodio -en un acto político condicionado por la lluvia- su perfil más soberanista. “A Madrid vamos a ampliar el autogobierno, para que sea realidad el derecho a decidir”, ha enfatizado el diputado desde 2004, que ha defendido que el país que anhela el PNV tiene siete territorios y está dividido entre España y Francia, en referencia a Euskal Herria. “Necesitamos fuerza. Vótennos para que estemos más cerca del derecho a decidir”, ha implorado Esteban.

Pero, al mismo tiempo, el PNV ha parecido estar preocupado por el devenir de España, ya que ha afirmado que quiere “transformar estructuras del Estado”. Ha citado la necesaria reforma de a Ley de Secretos Oficiales, que fue promulgada en el franquismo y que el partido nacionalista ha pedido cambiar en numerosas ocasiones sin éxito. Pero también ha demandado que el CNI tenga “controles democráticos”. Y ha mencionado finalmente la importancia de tocar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”. Esteban ha indicado que su partido ya propuso cambios en esta legislatura pero que el “todo o nada” de EH Bildu y ERC la bloqueó de modo que sigue en vigor la redacción realizada durante la etapa de Mariano Rajoy.

“La influencia de Euskadi en Madrid es igual a la fuerza del PNV en Madrid”, ha añadido Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar, que ha apelado a la “movilización a tope”. En las anteriores elecciones lo hizo sin éxito, ya que cayó la participación y el partido atribuyó su caída precisamente a no haber logrado el objetivo de llevar a la gente a los colegios electorales. “Que no se dejen timar. Esto no es cosa de dos. Esto no es un duelo de Sánchez y Feijóo”, ha enfatizado también Ortuzar, aunque ha añadido críticas a EH Bildu. “Nuestra presencia en Madrid es más digna y efectiva que la suya”, ha asegurado.

La candidata al Senado por Álava Almudena Otaola, en su intervención, ha defendido la “colaboración público-privada” como modelo de éxito, así como la importancia del Concierto Económico. Otaola, natural de la comarca de Ayala, ha defendido que el partido ha logrado inversiones para la zona en las Cortes Generales en áreas como saneamiento o ferrocarriles. El partido ha movilizado a un puñado de cargos públicos para participar en el acto de Llodio, desde la portavoz en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia -cuyo escaño es de designación autonómica y no se renueva ahora- hasta el diputado general, Ramiro González, y su gabinete casi en pleno. El partido ha repartido paraguas con los colores de la ikurriña o con los logos del PNV para combatir la lluvia. Sin embargo, todavía no está participando en la campaña el lehendakari, Iñigo Urkullu. Tras el mitin, el PNV ha ofrecido queso y txakoli y la música de un 'dj', un formato ajustado a una campaña en pleno verano.