El alcalde de Bilbao recuerda que este año no habrá Aste Nagusia y llama a la responsabilidad para evitar aglomeraciones

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recordado que debido a la pandemia de la COVID-19 este año tampoco se celebrará la Aste Nagusia de la capital vizcaína. También ha reclamado "responsabilidad" y ha hecho un llamamiento a evitar las aglomeraciones de personas, según ha informado Europa Press.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de una exposición con motivo de los 35 años del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, el primer edil ha sido preguntado además por los incidentes generados en algunos puntos del País Vasco en las últimas semanas. En este sentido, ha sostenido que no se puede apelar "exclusivamente" a la labor policial, que ha calificado de "intensa", para evitar aglomeraciones de personas. Y ha considerado que es ahí "donde se está produciendo una propagación del virus con una intensidad casi desconocida hasta este momento, aunque con menor letalidad y gravedad". "Además de los medios policiales, es muy importante apelar a la responsabilidad de parte de la gente joven para que entiendan que la lucha contra el virus no tiene edad y todos debemos tomar parte y ser parte de la solución, no del problema", ha defendido. En este aspecto, ha hecho un llamamiento a "evitar las aglomeraciones en playas y calles, así como los encuentros de naturaleza pseudofestiva que provocan un agravamiento de la pandemia".

Tras valorar el comportamiento de la ciudadanía durante los días de la pasada Aste Nagusia, el alcalde ha confiado en que este año se repita, aunque ha mostrado su preocupación por los hechos vistos en otros puntos de Euskadi. "Un mensaje claro, no hay Aste Nagusia y eso significa que no hay fiestas", ha remarcado.

Ante la próxima vuelta del público a los estadios de fútbol, Aburto ha reiterado su preocupación por las aglomeraciones que se pudieran provocar. "Hoy he tenido ocasión de ver cómo se va a producir una entrada escalonada al campo, lo que redundará en una menor aglomeración y pedir una vez más responsabilidad. Vuelve el fútbol y la gente a los estadios, es una buena noticia a celebrar, pero con responsabilidad. Con un ojo mirando al fútbol y el otro a la pandemia", ha insistido. Respecto al debate sobre la obligatoriedad de la vacunación en determinados sectores, Aburto ha afirmado que "el derecho a la salud, a la vida, debe estar por encima de otro tipo de derechos también contemplados en las normas".

Paliza en Amorebieta-Etxano

Por otro lado, en relación con a la paliza sufrida por un joven en Amorebieta-Etxano y las detenciones de 14 personas integrantes de la banda 'Los Hermanos Koala', Aburto ha destacado que los efectivos policiales trabajan "en coordinación" y ha defendido que esta "coordinación con la Ertzaintza es uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el delito".

Según ha detallado, la Policía municipal de Bilbao ha colaborado en algunas de las detenciones producidas en relación a este caso, que ha calificado de "fenómeno delictivo inaceptable", y al que hay que enfrentarse "con toda la fuerza del derecho, la ley y la justicia".