La alcaldesa de Azpeitia dice que técnicos advirtieron que permitir reabrir Corrugados podía tener "consecuencias penales"

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha insistido en que técnicos municipales y asesores jurídicos habían advertido al Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de que "dar permiso para reabrir Corrugados en el centro urbano podía tener consecuencias penales", según informa Europa Press.

Además, ha replicado a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que el municipio es "un pueblo trabajador, orgulloso de serlo" y no "nuevos ricos", y se ha mostrado dispuesta a debatir públicamente "con respeto".

Alkorta ha hecho público un escrito en euskera, a través de su cuenta de Twitter, en el que remarca que a ella no le quitan "horas de sueño decir la verdad". En el mismo, responde, aunque no directamente, a las críticas vertidas por Tapia tras la decisión del grupo extremeño CL de no reabrir Corrugados Azpeitia.

La consejera expresó, este pasado martes, su "malestar, tristeza y bochorno" por el comportamiento del Ayuntamiento de Azpeitia sobre Corrugados y aseguraba que el Consistorio actúa como "un nuevo rico", al tiempo que acusaba a la alcaldesa de EH Bildu de mentir y de "echar balones fuera".

En su respuesta, la regidora Azpeitiarra afirma que no va a entrar a contestar a las descalificaciones porque, según señala, no le gustan "los debates sin argumentos". No obstante, se muestra dispuesta a "debatir con quien sea públicamente, en las mismas condiciones y con respeto".

Tras admitir que está siendo "duro vivir esto desde dentro", asegura que desde el Consistorio "estamos haciendo el camino entre muchos y situaciones como esta demuestran que todavía nos queda mucho por hacer, por cambiar y por mejorar".

No había "proyecto firme"

Además de reiterar que no existía un proyecto firme para la reapertura de Corrugados, Alkorta muestra su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas "de azpeitiarras de muchas sensibilidades" e incluso de "votantes del PNV de toda la vida y de afiliados". Además, recalca que no ha recibido petición de "ningún vecino" para que "se reabra Corrugados" en el municipio.

Por otra parte, recuerda que los técnicos municipales y asesores jurídicos habían advertido al Ayuntamiento de que "dar permiso para reabrir Corrugados en el centro urbano podía tener consecuencias penales".