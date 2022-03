Alfonso Alonso sobre Pablo Casado: “Quería una sucursal del PP en el País Vasco, no un PP vasco”

Tras la salida de Pablo Casado, el exministro de Sanidad, exalcalde de Vitoria y expresidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha empezado a romper su silencio. El que fuera líder de los 'populares' vascos achaca su salida de la vida política hace ahora dos años a que Casado "quería una "sucursal del PP en el País Vasco, no un PP vasco". Alonso pide un congreso en Euskadi, ya que no se ha celebrado todavía desde su convulsa marcha.

Casado completa la 'operación Iturgaiz': cómo tomar el control total del PP vasco sin reunirse con la presidenta saliente

Saber más

Génova apartó a Alonso de la candidatura a las autonómicas de 2020 y situó a Carlos Iturgaiz. También firmó una coalición leonina con Ciudadanos, un partido inexistente y que se llevó un tercio de los escaños. Pese al batacazo electoral, el PP nacional completó la sustitución de los 'alonsistas' y ubicó también a Iturgaiz como presidente. Éste, tras la salida de Casado, se ha alineado ahora contra él.

En declaraciones a Radio Euskadi y ETB2, recogidas por Europa Press, Alonso ha solicitado que "no se perpetúen situaciones que nacieron para ser provisionales". Ha pedido la celebración de un congreso en el que se elija una nueva ejecutiva y se decida el proyecto que se quiere defender. En este sentido, ha mostrado su deseo de participar en el debate sobre la dirección que ha de tomar el partido, como participará también en el congreso nacional.

"Con esto no digo si tiene que ser presidente Carlos Iturgaiz u otro presidente. Eso ya se decidirá en el proceso de ese congreso y en el mismo es muy importante, no solamente las personas que se elijan, sino también el proyecto que se quiere defender, y ahí sí me gustaría participar", ha manifestado. Sobre la situación general, ha dicho que espera que el que será el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apueste por un equipo integrador, sin caer en la tentación del "hiperliderazgo". "El PP no puede ser un partido de hiperliderazgos, tiene que ser un partido mucho más coral. Entonces, vamos a buscar un director de orquesta que está experimentado, que creo que es de garantía, como es Alberto Núñez Feijóo, pero él tiene la obligación de hacer un equipo", ha defendido.