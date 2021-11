Amplias zonas de Bizkaia y Gipuzkoa afectadas por unas inundaciones que dejan 400 incidencias

Las previsiones se han cumplido y las intensas lluvias, que habían obligado a activar este domingo la situación de emergencia ante el riesgo de inundaciones, han generado desbordamientos en varios puntos de Euskadi. El servicio 112 SOS Deiak ha cuantificado en más de 400 las incidencias atendidas en la noche del domingo al lunes, según informa Europa Press. En algunos puntos la crecida de los ríos ha llegado a cubrir coches.

En Bizkaia, el desbordamiento del río Cadagua como consecuencia de las lluvias ha provocado pequeñas inundaciones en los municipios vizcaínos de Balmaseda, Sodupe, Zalla, Aranguren y Güeñes. También en Bilbao ha subido de manera notable el nivel de la ría, que absorbe las aguas del Nervión y del Ibaizabal, con especial incidencia en Zorroza. El Departamento de Seguridad ha difundido imágenes de la crecida de las aguas en Alonsotegi o Basauri.

En Bilbao, Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil han realizado entre las ocho de la mañana de este pasado domingo y las seis de la mañana de este lunes 55 intervenciones como consecuencia de las fuertes precipitaciones caídas en Euskadi durante las últimas horas, según ha informado el alcalde, Juan Mari Aburto. A las 11.00 de este lunes, las zonas más complicadas se están dando en Zorroza, en el entorno de Barinaga y la calle Clara Campoamor "con coches anegados por las aguas". La calle Marino Artzegi y Arsenal Bidea están resultado ser "una de las zonas más complicadas de nuestra vía", ha apuntado Aburto. En Olabeaga el acceso está "comprometido" por balsas de agua y el acceso al parking de la Plaza Nueva se ha visto dificultado porque la rejilla no ha sido capaz de tragar el agua que caía, "lo que ha supuesto que todavía en estos momentos las personas que tienen los coches dentro no han podido acceder a sus vehículos para ir a trabajar", ha indicado el alcalde. Aburto ha trasladado un agradecimiento especial tanto a Bomberos, como a Policía Municipal y Protección Civil por lo que ha sido "una noche y día de hoy complicado", pero que "gracias a su labor la situación va mejorando". "Confiamos en que la situación no vaya a más en las próximas horas, a pesar de la pleamar que no creemos que tenga una incidencia especial, y ojalá que se puedan resolver estas situaciones los antes posibles y las personas puedan normalizar su vida", ha concluido.

En Gipuzkoa, los problemas se han concentrado en las cuencas del Urola, Oria, Deba y del Urumea, con incidencias en la zona de Eibar y Elgoibar pero también en Hernani -donde se han anegado nuevamente zonas que ya tuvieron problemas la pasada semana- o Astigarraga. Aguas del Añarbe ha cortado los desembalses de la presa para contener las crecidas. En el caso de Hernani, como es habitual en situaciones de crecida del río Urumea, ha anegado el campo de rugby, y también ha habido pequeños desbordamientos en Astigarraga. En Andoain la crecida del nivel del agua del río Oria se ha producido sobre las 5.30 horas de esta mañana. Previamente, el Ayuntamiento había cerrado el puente de Santacruz por el nivel que había alcanzado el agua. Asimismo, Mendaro y Elgoibar también han sufrido algunos desbordamientos del río Deba, sin incidencias importantes. La lluvia también ha propiciado que se registren varios incidentes en carretera. Sobre las 7.30 horas se ha producido un accidente múltiple en N-1, en Beasain, sentido Irun, con dos personas heridas leves, que ya se ha solucionado.

🟠 Jose Antonio Aranda, responsable de @Euskalmet asegura que, con todas las cautelas, lo peor de la #AlertaNaranja ha pasado ya.



⚠️Fernando Izagirre, Director de Emergencias y Meteorología, indica que hay más de 400 incidencias abiertas esta madrugada en el #112SOSDeiak pic.twitter.com/IJZGDMCOhf — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) 29 de noviembre de 2021

José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet, ha explicado que lo peor de la alerta ha sido superado, aunque se mantienen las recomendaciones en los puntos considerados más críticos. Renfe ha informado de la suspensión de servicios de Cercanías en el área metropolitana de Bilbao. El lehendakari, Iñigo Urkullu, va a presidir esta mañana la mesa de crisis que se reunirá en el centro de control del Departamento de Seguridad en Txurdinaga (Bilbao).

