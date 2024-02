De Andrés abre la carrera electoral del PP y dice que Euskadi ya no es de “Champions” y que está en declive

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha abierto este sábado la carrera electoral del PP. Lo ha hecho denunciado el “declive” que, a su juicio, padece Euskadi y que ha provocado que después de estar en la “Champions se haya bajado de categoría”. Asimismo, ha advertido que quién lidera muchas decisiones estratégicas es EH Bildu “porque el PNV tiene miedo de que les quiten un voto y por eso su proyecto se parece cada día más”.

“Ha habido una mala gestión y un mal proyecto que PNV y PSE-EE iniciaron en 1986 y que ha sido contrario a lo que se ha hecho en Europa. Un proyecto basado en intentar separarse del resto de España: lo que antes llamaban construcción nacional”, ha añadido en la clausura de la convención del PP vasco que, bajo el título 'Euskadi abierta', ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En la cita, que ha sido inaugurada por la secretaria general, Esther Martínez, han intervenido diversos portavoces de la formación en los tres Territorios para analizar cuestiones como la economía, la seguridad o la sanidad.

En su intervención, De Andrés ha tenido un recuerdo para las víctimas del incendio de Valencia ocurrido en la tarde de este pasado jueves, así como para los damnificados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada hace dos años. “Desde el Partido Popular lo hemos tenido claro desde el principio. Otras formaciones políticas que tienen hoy responsabilidades y que aspiran a tener más han dudado mucho y creído que era mejor que invadieran a Ucrania”, ha censurado.

Tras defender que la estabilidad de las fronteras es “una de las claves de la estabilidad política y de la paz”, De Andrés ha lamentado además que “determinados nacionalismos cuestionen constantemente la estabilidad de que disfrutamos en Europa”.

Por otro lado, ha advertido del crecimiento de la delincuencia en Euskadi, que ha cifrado en un 7%, así como de la eventualidad que se da en la administración pública vasca, “de hasta el 90% en algunas áreas” y que es “consecuencia de hacer mal las cosas”.

En materia de Educación, el líder del PP vasco ha detallado los retrocesos en matemáticas, ciencias o comprensión lectora que padecen los alumnos y ha lamentado que no haya una “asunción de responsabilidad y no dimita nadie”. “Tenemos que hacer que los vascos vean que esto no es tolerable. Nos merecemos algo más”, ha defendido, para añadir que “el sistema no funciona”.

Por otro lado, ha incidido en las dificultades que padecen los jóvenes para acceder a una vivienda en Euskadi, donde hay “salarios más altos, pero la vida es muchísimo más cara”.

“La vivienda es una competencia que lleva muchísimos años transferida... nos han contado que todo lo que se hacía era para abaratar la vivienda, pero no quieren que se haga viviendas porque parece que eso significa que alguien se va a beneficiar. Por lo visto, los consejeros que hacen las leyes trabajan sin cobrar”, ha ironizado.

Por todo ello, ha subrayado que Euskadi padece “un declive” de tal forma que “no se tiene el peso económico e industrial” del pasado ni se disfruta de un “desarrollo tecnológico” como el de otras ciudades del Estado como Madrid o Málaga.

“¿No tenemos ambición o qué pasa? Nos están durmiendo. Tenemos que tener ambición, tenemos que jugar no en Primera División, sino en la Champions, porque estábamos en la Champions y estamos bajando de categoría. Eso es lo que nos está sucediendo con este gobierno de mala gestión”, ha añadido.

Alta velocidad

Del mismo modo, ha incidido en que Euskadi cuenta con la sanidad “mas cara, pero no la mejor”, fruto de una falta de “eficiencia”, mientras que en materia de infraestructuras la Alta Velocidad ha llegado a otros lugares del Estado menos a Euskadi.

“Luego dicen que el PNV consigue cosas. Ha conseguido el AVE para toda España menos para el País Vasco. Tengo que pensar que es que realmente no le preocupa mucho porque ha influido en muchos gobiernos y en muchos presupuestos”, ha añadido.

A su juicio, con el TAV pasaría “lo mismo” que con el proyectado museo Guggenheim de Urdaibai que, “como los de EH Bildu no lo quieren, el PNV duda”. “Al final, en estas cosas vemos que quienes se llevan el gato al agua son los de Bildu y son quienes lideran muchas decisiones estratégicas para Euskadi porque al PNV les tiene un poquito de miedo de que les quiten un voto. Eso es lo que hace que el proyecto del PNV cada día se parezca más al proyecto de Bildu”, ha considerado.

El envejecimiento de la población, el déficit en las pensiones o los altos impuestos han sido otras de las cuestiones sobre las que De Andrés se ha centrado, al tiempo que ha defendido la necesidad de “activar la economía para recaudar más”.

“Tenemos que interpelar a los vascos y decirles que lo que está sucediendo en Euskadi es que se vive un desequilibrio porque las cosas no se están haciendo bien. Los vascos siguen trabajando bien y siguen siendo competitivos, pero las cosas las tienen cada vez más complicadas”, ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que, junto a la “mala gestión”, en Euskadi ha habido “un mal proyecto” durante las últimas décadas, liderado por PNV y PSE-EE.

“Esa coalición lo que ha hecho es desarrollar un proyecto malo que nos ha llevado a este declive. Cuando en Europa se estaban levantando barreras y haciendo una moneda común aquí ha habido un proyecto que se ha basado en intentar separarse del resto de España. Lo que han intentado es, con su legislación, separarnos del resto de España. Es lo que antes llamaban la construcción nacional y en algunas cosas lo han conseguido”, ha asegurado.

A su entender, el proyecto desarrollado por socialistas y jeltzales desde 1986 ha apostado por “intentar fragmentar, dividir y distinguir” y las consecuencias son las que se padecen en la actualidad.

“Querían una moneda única para distinguirse de la peseta, un Banco Público Vasco. Han estado siempre en ese juego de dividir cuando el resto del mundo iba en el sentido contrario”, ha enfatizado, para añadir que, por contra el PP apuesta por “una sociedad abierta”.