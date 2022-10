Artolazabal y González defienden la gestión de la Diputación de Álava en el caso de abusos a menores tutelados

La actual consejera del Gobierno de Iñigo Urkullu Beatriz Artolazabal, que era diputada de Política Social en Álava en 2016, y el entonces y ahora diputado general, Ramiro González, ambos del PNV, han coincidido este martes en defender la gestión de la Diputación en el caso de abusos sexuales a menores tutelados, cuyo juicio ha finalizado recientemente. La primera ha aseverado que se reaccionó con “rapidez” y que se adoptaron “todas” las medidas posibles para proteger a estos jóvenes. “Ha quedado absolutamente claro que no existía ningún tipo de responsabilidad ni se ha puesto en tela de juicio la actuación de la Diputación”, ha abundado González. Responden así a la asociación Clara Campoamor, personada en la causa y que ha afirmado estar sopesando emprender acciones legales contra quien tenía la custodia de las víctimas.

Artolazabal, a preguntas de los periodistas, ha considerado “despreciables” los casos de corrupción de menores. Ha confiado en que “caiga todo el peso de la ley” sobre las personas cuya culpabilidad quede acreditada por la Justicia, que este pasado lunes dejó el caso visto para sentencia. Sobre Clara Campoamor, la exdiputada entiende que la “profunda” investigación realizada a lo largo de seis años “exonera de cualquier responsabilidad” a la Diputación. Artolazabal ha subrayado que los abusos se produjeron “fuera” del centro foral en el que residían los menores (el ya clausurado centro Sansoheta) y que el equipo de profesionales de dicho centro y la propia Diputación tuvo una “rápida reacción” cuando tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, informa Europa Press. Eso sí, ha afirmado que aquellos días de 2016 fueron los “más complicados” de su carrera política, aunque al poco tiempo fue nombrada consejera por Urkullu.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Diputación, González ha sido preguntado también sobre el caso. El diputado general de Álava ha destacado que su gabinete ha sido “tremendamente respetuoso” con el desarrollo del juicio pero ha querido recordar que no todas las víctimas estaban tuteladas. “Todas merecen el mismo respeto y todas son víctimas”, ha subrayado. Además, ha señalado: “Durante el juicio, como no podía ser de otra manera, también ha quedado absolutamente claro por parte del tribunal que no existía ningún tipo de responsabilidad, ni puesta en tela de juicio la actuación de la Diputación, más bien al contrario. La prolija investigación durante seis años había determinado la que la actuación de la Diputación Foral de Álava desde la perspectiva del Tribunal y de la Fiscalía no era acreedora de ninguna responsabilidad”.

Ya como reflexión más personal ha indicado que ha apreciado que durante el juicio ha tenido “la sensación” de que “no se ponía el foco en los abusadores”, motivo por el que se ha mostrado “dolido” porque ha insistido en que se trata de “un caso de abuso de menores”. “Hay personas que han abusado de menores y eso es lo realmente grave”, ha añadido. Este “no es un caso de prostitución, sino de abuso de menores”, ha clamado.