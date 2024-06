Asociaciones LGTBIQ+ de Euskadi piden una ley integral vasca que amplíe las siglas a asexuales y migrantes

El Observatorio Vasco LGBTIAQ+, Euskal LGBTIAQ+ Behatokia compuesto por Aldarte, AMPGYL, Bizigay, Errespetuz, Gaylespol, Gehitu, Izanez, LGTBerri y Naizen ha mostrado este viernes, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo la “necesidad” de crear “una ley vasca con medidas concretas recursos específicos, con un calendario concreto, supervisión y control independientes del poder político, para proteger a todas las personas del colectivo”. En este sentido, amplían las siglas del colectivo a aquellas personas “siempre son olvidadas”, como las “intersexuales, las asexuales, las arrománticas, las queer, las no binarias, migradas, o en situación administrativa irregular”.

“Algunos preguntan por qué no nos conformamos con la ley que está en vigor en el Estado, la que se conoce como la Ley Trans. La respuesta es sencilla. Es una ley incompleta. Sus contenidos son muy sesgados y limitados respecto al del proyecto inicial y de hecho, no reconoce, ni actúa ante las circunstancias que vulnerabilizan y discriminan a las personas intersex, no binarias o extrabinarias, asexuales, migradas, o en situación administrativa irregular, entre otras”, han denunciado en una rueda de prensa celebrada en Bilbao.

Según han indicado, el resto de comunidades autónomas tienen “desde hace años” normativas específicas de este tipo, salvo Asturias, cuya norma “está en proceso de redacción” y de Castilla León que, al estar gobernada por la extrema derecha, el proyecto fue rechazado. “En este contexto, en el cual la extrema derecha amplía sus espacios de poder en todo el mundo, como se ha visto tras las elecciones al Parlamento Europeo, es necesaria una ley integral vasca. Tenemos miedo a que las fuerzas de extrema derecha que ponen en duda la Ley Trans lleguen al poder en España y deroguen la ley en cuanto puedan”, han alertado, citando a partidos como Vox, el PP o “formaciones al alza con nombres tan elocuentes como 'Se acabó la fiesta'”.

Para el Observatorio, la actual configuración del Parlamento Vasco posibilitaría contar con una ley propia porque “la mayor parte de las fuerzas políticas situadas en la izquierda, han contemplado en sus últimos programas electorales expresamente la Ley Integral Vasca LGTBIQ+”, caso de EH Bildu, PSE-EE, Sumar e, igualmente, aunque se quedaron sin representantes Elkarrekin Podemos, mientras que en el extremo opuesto se sitúan, EAJ-PNV, el Partido Popular y Vox.

Las dos caras del Orgullo en Bilbao

Otra de las críticas que han realizado este viernes con motivo del Día del Orgullo es el hecho de que, al igual que en años anteriores, “el PNV haga una apropiación institucional de una jornada reivindicativa como es el 28J, el día del Orgullo, en el territorio histórico de Bizkaia”. Se refieren a que en los últimos años el Orgullo LGTBIQ+ se ha dividido en Bilbao en dos caras, dos organizaciones y dos formas de vivir el mes de junio. Por un lado, está Bilbao Bizkaia HARRO (orgullo, en euskera) iniciativa que llevan a cabo desde la asociación Ortzadar LGBTIQ+ y que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Agencia Vasca de Turismo (BasqueTour), los Ayuntamientos de Mundaka, Plentzia y Santurtzi, además de otros agentes como BBK, la Ertzaintza, o la marca de hoteles Meliá. Por el otro, la denominada Coordinadora de Bizkaia del 28J, una organización que aglutina varias asociaciones de personas LGTBIQ+ como Ozen, Sare Lesbianista, Iris, Transmaribibolloakuk y EGHAM.

“Nuestra propuesta de una Ley Integral Vasca LGBTIAQ+ incluye expresamente que todas las administraciones públicas en la comunidad autónoma darán apoyo a los actos del Orgullo LGTBIQ+, en todo el territorio, respetando el protagonismo de los colectivos LGTBIQ+ organizados y priorizando las actividades impulsadas por el conjunto de las asociaciones que, debidamente registradas, los representan”, han reconocido, para pedir, en este sentido evitar dar protagonismo “exclusivo y excluyente a las asociaciones que puedan ser afines a los partidos”, así como “la mercantilización y apropiación cultural o ideológica de la lucha de derechos del colectivo por parte de las instituciones o de empresas públicas o privadas”.

Por último, han insistido en que quieren una ley que proteja a “todes” y que contemple “la desmedicalización y despatologización de las orientaciones, de las identidades y expresiones sexuales y de género, de las corporalidades no normativas, anclada en la defensa y protección del principio de autodeterminación personal y corporal, que promueva el conocimiento y respeto de las personas asexuales y/o arrománticas y naturalice su forma de relacionarse”.