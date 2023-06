El doble Orgullo LGTBI+ de Bilbao: sin manifestación y con apoyo de instituciones, bancos y Ertzaintza o protestas contra el ‘pinkwashing’

En los últimos años el Orgullo LGTBI+ se ha dividido en Bilbao en dos caras, dos organizaciones y dos formas de vivir el mes de junio. Por un lado, está Bilbao Bizkaia HARRO (orgullo, en euskera) iniciativa que llevan a cabo desde la asociación Ortzadar LGBTI+ y que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Agencia Vasca de Turismo (BasqueTour), los Ayuntamientos de Mundaka, Plentzia y Santurtzi, además de otros agentes como BBK, la Ertzaintza, o la marca de hoteles Meliá. Por el otro, la denominada Coordinadora de Bizkaia del 28J, una organización que aglutina varias asociaciones de personas LGTBI+ como Ozen, Sare Lesbianista, Iris, Transmaribibolloakuk y EGHAM.

Los primeros han presentado este jueves un programa que comenzará el día 15 y terminará el 29 y estará repleto de actividades que incluyen actuaciones de cantantes, un bingo travesti, visitas guiadas por Bilbao, fiestas temáticas, shows, una gala drag y hasta desfiles en barcos por valor de entre 38 y 100 euros. La edición de 2023, la primera multitudinaria tras la pandemia, contará además con una novedad llamada 'HARROladies', que se trata de “una programación específica dirigida para mujeres LBT donde destacamos la Ladymartxa del próximo sábado 17 de junio o la LESbisita al museo marinero de Santutzi. Con esta iniciativa quiere responder a las demandas de nuestro colectivo femenino”, aseguran desde la organización. No obstante, no realizarán ninguna manifestación para el día 28.

Los segundos no han querido detallar por el momento el programa que han creado para la fecha, pero sí que han confirmado que convocarán una manifestación para el 28 de junio a las 19.30 en contra del “'pinkwashing' que nos ahoga”, haciendo referencia a la práctica conocida como “lavado rosa” o “lavado de imagen rosa”, que se refiere a las estrategias políticas y de marketing para promocionar instituciones o empresas apelando su condición de simpatizante LGTBI+ con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes.

La celebración del ‘Pride’ no es más que una estrategia de turismo que convierte la ciudad en un escaparate, un parque temático que esconde desigualdad, precariedad, pobreza y exclusión Coordinadora de Bizkaia 28J

“Las organizaciones LGTBI+ vemos con preocupación los eventos que están organizando o apoyando las instituciones con la colaboración de unas determinadas asociaciones LGTBI+ políticamente afines al partido de gobierno. Están utilizando nuestros nombres, los de las lesbianas, las maricas y las personas trans, para tapar las políticas de marginación que aplican el resto del año a otros colectivos que aún se sitúan en los márgenes. La celebración del ‘Pride’ no es más que una estrategia de turismo que convierte la ciudad en un escaparate, un parque temático que esconde desigualdad, precariedad, pobreza y exclusión. Otro macroevento en su lista de estrategias de ‘city marketing’”, aseguran en un comunicado difundido en sus redes sociales en una de las ediciones anteriores del 28J.

Preguntados por esta cuestión, desde la organización de Bilbao Bizkaia HARRO, aseguran no sentirse interpelados por las criticas que las asociaciones LGTBI+ de Bilbao realizan ya que entienden “que hablan del pinkwashing en general”. “Bilbao Bizkaia HARRO trabaja y trabajará para que en todos los ámbitos, también en el laboral, haya transformación y no comparte, como no puede ser de otra forma, que haya una utilización social de los valores LGBTI+ sin compromisos concretos”, señalan a este periódico.

Insistimos: nunca dejaremos de reivindicar. Nunca dejaremos de bailar. Pese a quien le pese BILBAO BIZKAIA HARRO

A lo largo de esta semana distintos rincones como plazas, calles y hasta el metro de Bilbao, se han empapelado con círculos con los colores del arcoíris y carteles en los que se leía “Bilbao Bizkaia PRIDE”. El programa del evento, que incluye “seis áreas temáticas y seis valores”, como la música, la diversión, la cultura, lo vasco, los niños y la ciencia, también cuenta con un apartado para la “reivindicación”, con “un ciclo de cortometrajes que abordan la realidad de las personas LGBTI+”. “Hace falta que rememos a una. Sigue siendo imprescindible. Los datos son claros y Bizkaia es el territorio histórico que más denuncias acumula sobre LGBTIfobia. Insistimos: nunca dejaremos de reivindicar. Nunca dejaremos de bailar. Pese a quien le pese”, concluyen.