En el barco de la precariedad: profesores e investigadores de la Universidad pública vasca llevan su primera huelga al agua

“La Universidad del País Vasco va bien por tierra, mar y aire”, fue la frase con la que la rectora Eva Ferreira dio comienzo al curso académico 2023/2024 sin esperar que un mes después sería utilizada por el personal de su Universidad para denunciar sus condiciones laborales. “Denunciar la precariedad por tierra, mar y aire” también ha sido la premisa que los profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han puesto este miércoles en práctica al llevar sus reivindicaciones de las calles de Bilbao a un barco sobre la Ría durante la primera huelga que han celebrado. “Ya solo nos falta el avión”, han bromeado.

La cita ha tenido lugar en el muelle de la Ría minutos antes de que el velero Tara, que con la colaboración de la UPV/EHU recorrerá Europa para analizar la biodiversidad costera, atracara en un acto en el que han estado presentes la rectora de la Universidad, Eva Ferreira, la cónsul de Francia en Bilbao, Marianne Carré, Raquel Yotti, secretaria general del Ministerio de Ciencia e Innovación y otras autoridades.

Todo estaba listo para que a la llegada del gran velero el barco de los profesores e investigadores desplegara una enorme pancarta en la que se le leía en euskera “800 euros al mes, miseria. No a la precarización”. Y así ha sido. Con cánticos como “No a los recortes”, “Universidad, precariedad” y críticas palabras dirigidas directamente a la rectora -cuando esta estaba realizando un discurso-, una treintena de profesores han irrumpido en el acto a bordo del barco y otra multitud a pie en la entrada de Itsasmuseum, el museo de la Ría, donde se estaba celebrando para reivindicar salarios justos y el fin de la precariedad. “Nos pareció una forma de protestar original y muy buena para hacernos visibles. Sabíamos que hoy tendría lugar este acto y nos pareció una buena idea. Ha salido como queríamos, hemos hecho ruido y nos han escuchado”, han valorado los profesores e investigadores tras su protesta.

“La situación del profesorado sustituto ha sido la gota que ha terminado por desbordar el vaso. Cubrir las bajas y permisos del profesorado a través de profesores sustitutos a tiempo parcial (con sueldos máximos de 800 euros), aumentará la precarización en la UPV/EHU, así como, en muchos casos, la carga docente del resto de profesorado de los departamentos. A ello hay que añadir varias situaciones que no son nuevas: incremento de la carga de trabajo, pérdida acumulada de poder adquisitivo, congelación de complementos desde 2006, discriminaciones que se dan entre colectivos, falta de estabilidad, anulación de acuerdos de jubilaciones, cierre de campus unilaterales”, han denunciado.

Horas antes de la salida en barco, cientos de profesores se han manifestado frente a la Delegación Territorial de Educación convocados por los sindicatos LAB, CCOO, Steilas y ELA para pedir al Gobierno vasco “apoyo político”. “Desde el rectorado se ha obviado la negociación, no se ha contado con los sindicatos. Estamos perdiendo condiciones laborales y no es un problema de ahora. La sociedad vasca tiene que saber que un profesor universitario cobra menos que un profesor de primaria. Cada vez tenemos más carga de trabajo. A través de esta huelga, que ha dejado en mínimos la actividad académica de la UPV/EHU, el personal docente e investigador hemos dejado claro a la dirección de la UPV/EHU que tiene que cambiar de rumbo, abandonar la unilateralidad y detener las medidas contra sus trabajadores. Aunque se les llene la boca de excelencia universitaria y queden embelesadas cada vez que mencionan el ranking de Shanghai, no se puede desarrollar una universidad de calidad sobre una plantilla sin condiciones laborales dignas”, han asegurado los sindicatos, que han cifrado el seguimiento de la huelga en un 85% de un total de 5.000 trabajadores.

Su objetivo es claro: luchar para que cambie el modelo de la Universidad hasta que esté al servicio de la sociedad y esté compuesto por trabajadores con condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores sean dignas. “La huelga ha sido absoluta en todos los campus, casi se han anulado todas las clases y esperemos que hasta que tengamos una solución podamos seguir paralizando las clases”, han asegurado.

No obstante, desde la Universidad señalan que no entienden las razones de la huelga. “En nuestra Universidad, comparando con otras, podemos sacar pecho y decir que tenemos la tasa de parcialidad más baja y tenemos las mejores condiciones del Estado. Entonces, que casualidad aquí haya una huelga y no haya en el resto del Estado, donde nos miran por las cosas que hacemos. Nos sorprende. Dentro de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hay diferentes cuestiones a las que había que adaptarse que afectan a muchísimas personas. Nosotros hubiéramos querido que fuese de otra manera y estamos dispuestos a negociar”, asegura el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Federico Recart, en una entrevista con este periódico.

Preguntado por la situación de los profesores e investigadores, Recart insiste en que se trata de una situación que tan solo afecta a los trabajadores con contratos parciales y que es justo lo que la nueva ley quiere evitar. “Ha habido titulares que hablan de salarios de 800 euros, y eso es porque tienen contratos parciales, pero el personal con jornada completa en la Universidad no está cobrando eso. Nosotros apostamos por que la gente no esté haciendo sustituciones, sino que tenga la posibilidad de desarrollar una carrera académica”, reconoce.

“La entrada en vigor de la LOSU nos impide contratar personal sustituto para hacer sustituciones de personas a jornada completa. Se trata por tanto de una figura parcial y así se está implantando en todas las universidades del Estado. En su momento promovimos una enmienda, pero no prosperó. Estamos en una situación en la que no nos queda otra que aplicar la ley y realizar otras actuaciones como aumentar el número de plazas de inicio de carrera académica, que son las plazas de profesor ayudante a doctor, algo que no se puede hacer de un día para otro, pero estamos en ello y mantener en vigor los contratos que existen. No podemos hacer más de ese estilo, pero mantenemos los que hay hasta que ese contrato pierda vigencia por la incorporación de la persona titular que está siendo sustituida o por cese de la persona en el cargo”, detalla.

Sin embargo, los sindicatos, profesores e investigadores en huelga consideran que la UPV/EHU está realizando una lectura “sesgada” de la nueva ley. “Realiza una interpretación sesgada de la nueva ley. La nueva ley reconoce todas las horas para preparar las clases, horas no lectivas, y reconoce también la investigación relacionada con la docencia, está expresamente escrito, pero esa parte se ha obviado desde el vicerrectorado. Entendemos que se ha realizado esa lectura sesgada para ahorrar, pero ahorrar en un personal ya de por sí precarizado es algo muy drástico. Desde la Universidad aseguran que solo hay un centenar de afectados, pero el problema no es cuántos, es que si son solo 100, como dicen ¿por qué no se les pagan más de esos 800 euros que cobran? ¿Qué sentido tiene tener personal contratado al que se le pagan solo 800 euros al mes?”, se preguntan los trabajadores, que aseguran que continuarán con sus protestas el próximo 25 de octubre, cuando secundarán la huelga convocada por todo el sector público.