Bilbao sanciona a los dos policías municipales que participaron en una trifulca con comparseras en su tiempo libre en fiestas

La Policía Municipal de Bilbao va a sancionar y abrirá un expediente disciplinario a dos agentes locales que, estando en su tiempo libre, participaron en una trifulca en el recinto festivo durante la Semana Grande bilbaína. Así lo ha anunciado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en declaraciones a Radio Euskadi, al tiempo que ha negado que exista “violencia policial” en el recinto festivo bilbaíno, tal y como vienen denunciando las comparsas. Bilboko Konpartsak ha denunciado una presunta agresión y amenazas por parte de agentes municipales fuera de servicio a dos comparseras que, según su relato, les recriminaron estar orinando junto a una txosna este pasado domingo por la noche en el recinto festivo.

Según ha relatado el regidor, el incidente ocurrió cuando dos personas, “en un momento determinado, estaban orinando en una txosna, se les reprendió y se les arrojó algún katxi de cerveza, lo que generó una trifulca, una especie de pelea y, teniendo conocimiento de eso, entran policías municipales para ver lo que pasa en el recinto festivo”. Posteriormente se identificó que esas dos personas son policías municipales en su tiempo libre. “Ese tipo de actuación no es de la Policía Municipal, sino de unos policías municipales que podrían ser médicos, arquitectos o fontaneros. Ha sido ya reprendida por los servicios internos de la propia Policía Municipal, van a ser sancionados y tendrán un expediente disciplinario”, ha explicado.

Tras insistir en que “violencia policial no está existiendo”, ha denunciado que “hay algunos que tienen intereses de resaltar o hacer incidir en un hecho concreto, que se produce en una situación determinada y en un contexto de rechazo previo a la Policía Municipal y a la Ertzaintza, fundamentalmente, y esto lo hemos vivido muchas veces, no es la primera vez”.

Por lo tanto, ha asegurado que “la actuación de la policía, de los que estaban en activo, fue correcta”. “Entendemos que hay una situación de conflicto y la Policía Municipal entra a resolver ese conflicto”, ha indicado.

Respecto a la afirmación de las comparsas bilbaínas de que pueden ser garantes de los “espacios seguros”, el alcalde ha subrayado que “es un tema demasiado serio como para estar haciendo bromas o jugar a policías y ladrones”. “La ciudadanía ha puesto en el foco a la seguridad y quienes tenemos coyunturalmente la responsabilidad de regir un ayuntamiento, tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades de la ciudadanía, y el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho un esfuerzo enorme, me atrevería a decir que no ha hecho ninguna otra institución, que es un incremento de plantilla como nunca ha habido en Bilbao, llegando prácticamente en estos momentos a los 900 policías municipales”, ha manifestado.

Tras insistir en que “nunca ha habido una plantilla como esta en la Policía Municipal de Bilbao”, el regidor local ha asegurado que se ha hecho esta ampliación “porque la ciudadanía nos está pidiendo que quiere verla en la calle”. “La seguridad se ha convertido en una de las primeras preocupaciones y yo tengo la obligación de atenderla. Por mucho que pese a las comparsas, el alcalde de Bilbao y el Ayuntamiento va a seguir atendiendo a la seguridad de la ciudadanía bilbaína y de aquellos que vengan a vernos”, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que tuvo una reunión con las comparsas, “incluso algunas que tienen en su decoración mensajes en contra de la Policía Municipal”, en la que “antes de que pasara cualquier cosa”, ya le solicitaron que hubiera menos policía.

“La ciudadanía nos está pidiendo más policía en la calle, más seguridad, y las comparsas que tengan muy claro que a quien voy a atender no es a las comparsas, sino a la ciudadanía. Yo les hice una pregunta, si pasa algo, ¿quién es responsable? ¿sois vosotros o soy yo? Evidentemente dijeron 'no, no'. Pues mi respuesta fue, pues como yo soy el responsable, yo de seguridad no voy a hablar con las comparsas”, ha relatado.

Respecto al desarrollo de las fiestas, el primer edil ha hecho un balance positivo desde el punto de vista de la participación de la gente, del ambiente festivo, y de que “todos y cada uno de los rincones de la Aste Nagusia están repletos”.

Dicho esto, ha reconocido la existencia de robos y hurtos, sobre lo que ha destacado que la eficacia policial está siendo “extraordinaria”, por lo que ha felicitado públicamente a los agentes de la Policía Municipal de Bilbao y de la Ertzaintza porque el nivel de personas detenidas “está siendo muy importante, cuando el nivel de delitos está bajando y el nivel de personas detenidas está teniendo un incremento respecto al año pasado muy importante”.