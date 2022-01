Bizkaia estrenará en septiembre un centro de emprendimiento con una treintena de empresas

El Centro Internacional de Emprendimiento de Torre Bizkaia se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre con la denominación BAT (B Accelerator Tower) y cuatro plantas disponibles, si bien su objetivo es "crecer hasta los 10.000 metros cuadrados". Una treintena de grandes empresas han confirmado ya que "sus equipos de innovación estarán" en estas instalaciones, según ha explicado el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y recoge Europa Press.

El proyecto impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y será gestionado por PwC en alianza con Talent Garden e Impact Hub, ha sido presentado este lunes en un acto en el Palacio Euskalduna por el diputado general junto al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno vasco, Estibaliz Hernáez, el presidente de PwC España, al Gonzalo Sánchez, y la directora general de Talent Garden, Irene Boni.

Rementeria ha destacado que BAT (B Accelerator Tower) será "el centro de innovación y emprendimiento mejor conectado del mundo", de modo que Bizkaia va a "estar conectada a más de 140 nodos internacionales". "Va a ser una gran comunidad de startups, de empresas, inversores, centros formativos, agentes científicos tecnológicos, tanto de ámbito local como internacional", ha señalado. El centro abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre con cuatro plantas y, "a partir de ahí, irá creciendo hasta los 10.000 metros cuadrados", según ha explicado el diputado, que ha avanzado que una treintena de grandes empresas han confirmado ya que "sus equipos de innovación estarán en la Torre Bizkaia".

Rementeria ha remarcado que Bizkaia destaca por tener un marco político "sólido y estable", una fiscalidad propia y administraciones "proactivas en la creación y atracción de nuevas oportunidades económicas". "BAT va a servir, sin duda, para canalizar esa iniciativa privada y emprendedora y todas las herramientas que se impulsan desde lo público para promocionar el talento, las inversiones, la I+D+i y el empleo de calidad", ha remarcado. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia para fortalecer el posicionamiento de Bizkaia como nodo de emprendimiento e innovación de referencia internacional y se "nutrirá" de la colaboración de "un ecosistema vasco e internacional de agentes de primer nivel".

Entre otros, forman parte de este ecosistema Iberdrola, Petronor, Repsol, Nortegas, Elecnor, Ormazabal y Arteche en el ámbito de la energía; Kutxabank y BBK, BBVA, Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank y Sabadell en sector Fintech; Euskaltel, Telefónica Ibermática, Gertek y Retabet en Telecomunicaciones y Tecnología; CAF, Mondragón Corporación, Kapsch, Tubacex, Euskontrol, Viuda de Sainz, Altuna y Uria en Industria, Infraestructuras y Movilidad; Eroski, Kaiku y La Salve en Foodtech. Estas, ha señalado, serán algunas de las compañías que estarán conectadas, junto a centros tecnológicos como Azti y Tecnalia, universidades como UPV/EHU, Deusto y Mondragon, clusters y agentes sectoriales como Gaia, Cluster de Energía, Aclima, Uniport, Eraikune, ACICAE, Fundación Puerto de Bilbao y el clúster de Movilidad y Logística, además de agentes de inversión y aceleradores como Blackshiip, Inveready, White Summit Capital, Easo Ventures, Talde, Artizarra, berriup y Stellum Capital.

En su intervención en esta presentación, el diputado general ha destacado también que los principales indicadores económicos y de empleo del territorio vizcaíno son "realmente buenos". Según ha afirmado, "Bizkaia va bien" y, aunque parece que "la pandemia lo pinta todo de negro, no es así". De este modo, ha insistido en los datos "son muy prometedores" y "la salud económica está siendo óptima". Tras advertir de que en todo caso la pademia sigue siendo "una realidad" que no hay que "olvidar", ha valorado que "hacía mucho que en lo económico y lo laboral no estábamos así" ya que se da "el mejor dato de desempleo desde 2008" con una tasa de "un solo dígito en Bizkaia, del 9,9%", y los afiliados a la Seguridad Social mejoran el dato de 2019.

Según ha destacado, "los empleos en el comercio minorista crecen, la producción industrial mejora, las exportaciones se disparan" y la recaudación de la Hacienda vizcaína "ya se sitúa por encima de 2019, año histórico". En esta línea, ha confiado en que, "en cuanto pasemos la página de covid, la situación va a ser idónea para todos". "Bizkaia va bien gracias al trabajo de la parte privada y de la parte pública", ha manifestado el diputado.

"Bilbao emprendedor"

Por su parte, el alcalde de Bilbao ha destacado la importancia "para Bilbao, Bizkaia y Euskadi" de este proyecto que, según ha recordado, "nace justo al lado de futura estación del tren de alta velocidad, otro gran proyecto en el que vamos a ganar conectividad" y, por tanto, competitividad. "Hoy la conectividad no solo es física, sino también digital y por eso es tan importante este proyecto", ha señalado. Aburto ha valorado la colaboración público-privada y también de la colaboración "pública-pública", entre distintas instituciones, que "siempre ha dado buenos resultados", y ha remarcado que el emprendimiento es "una clave estratégica" para el Ayuntamiento, que "ha trabajado siempre y en todo los ámbitos" y que ahora se pretende "completar" con este nuevo centro.

"Es un paso más para que nuestra villa siga teniendo un destacado papel a nivel internacional", ha señalado su alcalde, que ha destacado que el centro de emprendimiento se va a ubicar en "un edificio icónico, que fue el símbolo de un Bilbao financiero" y ahora será "el símbolo de un Bilbao emprendedor". La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno vasco, por su lado, ha indicado que, aunque los datos de emprendimiento en Euskadi son "buenos", hay que "seguir trabajando" y, en este sentido, ha explicado que, con la aprobación en abril del plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora 2024, se inició "una nueva etapa para el ecosistema emprendedor".

En este marco, ha considerado que BAT es "una excelente noticia para Bilbao, para Bizkaia y Euskadi porque contribuirá a mejorar nuestro ecosistema y nuestro posicionamiento internacional" ya que, según ha remarcado, "generar, atraer, capacitar y apoyar a una cantera local de talento, donde se desarrolle la próxima generación de talento emprendedor promotor que lidere los nuevos proyectos de la próxima década, es uno de los grandes desafíos a 2030 del emprendimiento vasco". Por su parte, el responsable de PwC en España ha augurado que el proyecto "va a ser decisivo en los próximos años" y ha destacado que pretende, entre sus objetivos, ayudar a generar "perfiles que serán tan necesarios a futuro".

En este sentido, ha explicado que en 2020 hubo 340.000 puestos vacantes en profesionales del mundo de la tecnología en Europa y solo en ciberseguridad hubo 168.000 plazas pendientes de cubrir. "Hay una oportunidad que hay que captar", ha señalado Gonzalo Sánchez, que ha remarcado que la firma a la que representa, presente en 158 países, va a "echar el resto" para que el centro vizcaíno sea "un polo de atracción". Finalmente, la directora general de Talent Garden ha recordado que la pandemia ha "acelerado" la transformación digital y ha provocado "un salto que, de lo contrario, se hubiera producido en diez años", lo que supone que "también hay que acelerar el cambio en cuanto a destrezas".