Bizkaia rastreará las redes sociales de empresas para evitar el fraude fiscal

La Hacienda de Bizkaia rastreará las redes sociales de las empresas que tengan sus negocios en el territorio y las de las empresas de los vizcaínos que operen fuera para comprobar si cometen fraude fiscal. Lo hará a través de una herramienta informática que se encarga de rastrear plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google Maps y Airbnb para recabar información que después depurar, contrastar y cruzar con los datos que han declarado los contribuyentes. Se trata de un proyecto piloto que se probará durante este año en apartamentos turísticos y una vez se compruebe su utilidad, se podrá expandir a otros sectores.

Así lo han explicado este martes el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga y el director de Hacienda, Iñaki Alonso durante una rueda de prensa en Bilbao para informar del plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado para el ejercicio 2022. Según ha explicado Alonso, la función de este proyecto piloto se basa en seleccionar inmuebles que se ofertan para alquiler turístico o vacacional en Bizkaia y fuera del territorio si los propietarios del inmueble son vizcaínos y hacer un seguimiento de cada uno de estos apartamentos utilizando toda la información que está en las redes sociales para conocer qué ocupación han tenido.

"Esto nos permite obtener la cifra estimada de facturación y contrastarla con la entregada por la persona propietaria. Por el momento estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo. Es un ejemplo más de cómo las nuevas tecnologías digitales y de análisis de datos abren nuevas vías de actuación en la lucha contra el fraude. Vivimos en un mundo en el que estas herramientas son cada vez más importantes y Hacienda se está dotando de herramientas para cumplir su función también en esa tecnología del siglo XXI", ha detallado el director de Hacienda.

Además de este proyecto piloto, el plan incluye como novedad la aplicación Batuz, un programa de control integral de la tributación para personas residentes en Bizkaia. Por el momento, Batuz es voluntario desde el pasado 1 de enero y hasta 2024, cuando será obligatorio. Hasta ahora, 7.375 contribuyentes se han inscrito en la plataforma para aportar sus datos financieros de forma voluntaria y durante el primer mes de implantación se ha obtenido información referida a 1.131.761 operaciones económicas tanto de empresas como de profesionales.

Con el objetivo de procesar toda la información aportada por los contribuyentes, Hacienda de Bizkaia utiliza una nueva plataforma informática, que junto con Batuz y con la implantación del nuevo programa piloto que rastrea las redes sociales, pretende acabar con "los profesionales o empresas que ocultan ingresos o simulan gastos para pagar menos impuestos". Esa nueva plataforma informática cruza informaciones que presentan los contribuyentes, ya sean empresarios o clientes y las contrasta entre sí. Para ello, estudian durante un tiempo cuestiones como direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias o personas físicas y jurídicas. "El objetivo final es identificar indicios de infratributación y otras divergencias en las declaraciones de los contribuyentes", ha añadido Alonso.

Como ejemplo ha explicado que la herramienta detecta si los beneficios de la empresa están por debajo de la media del sector o si empresas que no tienen aparentemente ninguna relación comparten la misma localización, inmueble o número de teléfono. "Que pasen estas cosas no significa que el contribuyente esté defraudando, pero sí es un indicio de una conducta de riesgo y nos puede ayudar a encontrar el hilo del que hay que ir tirando para saber si existe fraude o no", ha indicado.

Otra de las estrategias de Hacienda en Bizkaia va a ser aumentar el control de las facturas que realizan tanto las empresas y profesionales que se hayan adherido a Batuz, como las que no. Así, vigilarán que las empresas emitan facturas "especialmente en aquellas actividades donde se realizan pagos con dinero en efectivo y que por lo tanto presentan un mayor riesgo de ocultación de ingresos". "No podemos decir que donde hay factura no hay fraude, pero desde luego, donde hay fraude, no hay factura.", ha concluido el director de la institución, que ha emplazado a la ciudadanía a pedir la factura siempre que adquiera un producto o servicio en un establecimiento para evitar así, posibles casos de fraude fiscal.