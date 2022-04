85 años del último 2 de mayo republicano de Bilbao

Almudena Grandes decía que era un error pensar que la memoria tiene que ver solo con el pasado. Tiene que ver con el presente y el futuro, porque si no sabemos de dónde venimos no podremos saber quiénes no queremos ser, ni a quién nos queremos parecer. Además, la memoria nos ayuda en estos tiempos salvajes a caer en el adanismo, siempre hubo antes alguien que lucho por las libertades.

Entre el último cuarto del siglo XIX y la Guerra Civil, el dos de Mayo fue la gran fiesta conmemorativa de Bilbao, el Homenaje a la Libertad, donde la Villa recordaba a aquellos héroes defensores de la capital vizcaína que supieron poner su condición de hombres libres (personas libres) y llevaron lejos su sacrificio por sus ideales y por el pueblo. Como símbolo de aquella resiliencia, se situaba en el cementerio de Mallona un monumento dedicado a los “Héroes de la libertad”, aquellos que defendieron Bilbao de los bombardeos y sitios carlistas a los que la Villa fue sometida en el siglo XIX, 1836 y 1874.

Esta estatua tuvo una destacada importancia política y social, pues el Ayuntamiento organizaba una procesión cívica cada 2 de mayo que, partiendo de la Casa Consistorial, ascendía por las escaleras de Mallona hasta la estatua. En esta procesión cívica participaban anualmente los concejales del Ayuntamiento de Bilbao adscritos al republicanismo, el liberalismo y, ya en el siglo XX, el socialismo, asistiendo en gran número la ciudadanía bilbaína, que salía al paso de la comitiva oficial para sumarse al homenaje anual.

La estatua fue primero mutilada por las tropas franquistas, siendo finalmente destruida, conservándose hoy en día apenas el fuste del monumento en las inmediaciones de su ubicación original, mientras que algunos de los leones que flanqueaban el conjunto se conservan en el Museo Vasco.

Hoy queremos recordar el 85 aniversario del último 2 de mayo republicano. Antes de entrar en la oscuridad del franquismo el último presidente de la sociedad el Sitio, promotora histórica de la procesión cívica, fue el republicano Ambrosio Garbisu, teniente de alcalde del Ayuntamiento y consejero del Gobierno Vasco en el exilio. La Sociedad “El Sitio”, la más importante sociedad de libre adhesión que tuvo Bilbao en aquellos momentos, tuvo una importancia capital para la consolidación de la cultura política democrática en la Villa, siendo buena parte de los presidentes de la misma, personalidades adscritas al republicanismo.

En enero de 2020 el Colectivo Republicano presentó una moción para significar el monumento de Mallona, que fue parcialmente aceptada por el Ayuntamiento, y que se ha traducido en una mesa mural explicativa de lo que significó la fiesta del 2 de mayo y el olvido deliberado en el que cayó durante la Dictadura franquista. No dudamos en seguir dando pasos para la recuperación completa del monumento.

Para los republicanos y las republicanas la clave de la ciudad está en la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la política y su implicación, aquello es el gran ejemplo que dieron los auxiliares bilbaínos, arriesgando la piel por la libertad, y la ciudad agradeciéndoselo hasta 1937. Además, la libertad no es una concesión y necesita de una ciudadanía activa, en defensa de una sociedad unida y justa y virtud cívica. Libertad, igualdad y fraternidad.

Firman en este artículo Josetxo Álvarez y Jon Penche, del Colectivo Republicano de Euskal Herria.