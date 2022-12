Cancelado un “macrocotillón” para 2.600 personas en un campo de golf de Vitoria por riesgo para la seguridad

A seis días de Nochevieja, la empresa organizadora del “macrocotillón” Golf Júndiz, en Vitoria, ha cancelado el evento en el que pretendía aglutinar a más de 2.600 personas por no cumplir con las “normas de seguridad, edificaciones, bomberos, salud pública, accesibilidad, contaminación acústica”, por no tener un plan de movilidad y porque el seguro contratado “no cubría” al aforo previsto, según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa.

El consistorio, a través de un comunicado, ha informado de que la empresa organizadora del evento que iba a tener lugar en un campo de golf del polígono Júndiz, Kume, presentaron la solicitud para poder realizar la fiesta el 12 de diciembre, con documentación “escasa e insuficiente” y se les requirió que la completaran. Presentaron nueva documentación pero los informes de Edificaciones, SPEIS (Bomberos) y Salud Pública fueron negativos por lo que no se les pudo dar la licencia de obra para la instalación de varias carpas que habían empezado a instalar sin permiso.

Como no presentaron la solicitud completa -siempre según las informaciones aportadas por el Ayuntamiento- no han podido solicitar tampoco el informe obligatorio de Juego y Espectáculos por aforo superior a 700 personas. Lo mismo ha ocurrido con al ausencia de documentación completa que presentar a Ertzaintza y Policía Local.

Desde la empresa, con la que este periódico ha tratado de ponerse en contacto, pero sin éxito, han hecho público un comunicado en el que lamentan que “es un día triste para la familia de Kume”, pero justifican la cancelación del evento alegando que “no llegan a tiempo” para realizar el montaje. “Desde que nos pusimos en marcha con el proyecto han sido muchos los obstáculos que hemos tenido que superar”. “Estábamos preparados para todo, pero no para esto, en el día de ayer nos paralizaron el montaje de la carpa y hoy no nos han dejado continuar. Debido a esto no podemos continuar con ello hasta el miércoles, y no tenemos tiempo físico para terminar el montaje y ofreceros la fiesta que tanto deseábamos tener con todas las garantías”, han asegurado.

“Desde el Ayuntamiento nos han transmitido que había posibilidades de llegar a tiempo, pero tenemos muy claro que los primeros sois vosotros y no hemos querido avanzar sabiendo que había riesgo”, han informado, para luego confirmar que el evento “debe cancelarse”. A las personas que han adquirido la entrada se les devolverá el dinero a partir del 29 de diciembre y, según comunican, han “buscado alternativas” para crear “un ambiente de cotillón similar” al que iban a organizar para esta Nochevieja.

Por su parte, el concejal de Planificación y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Vitoria, César Fernández de Landa, ha señalado que “el Ayuntamiento vela por que cualquier organización de eventos cumplan con las garantías de seguridad y acústicas”. “Nos volcamos en revisar y certificar pero también en asesorar e indicar los requisitos legales de eventos, más en convocatorias de la magnitud de ese cotillón. En solo dos días desde que presentaran la documentación, se les respondió con el escrito de requerimientos. Dos días. Presentaron tarde y presentaron mal y comenzaron el montaje de las carpas sin licencia y a sabiendas de que no estaban cumpliendo. Exigimos responsabilidad para evitar sucesos que a todos nos pueden venir a la cabeza. No se puede jugar con la seguridad de las personas”, concluye.