Los casos del foco de Ordizia y de otras localidades crecen a 58 a tres días de las elecciones

El foco de contagios de coronavirus de Ordizia continúa creciendo a tres días de las elecciones del domingo y son ya 58 los positivos totales detectados, muchos de ellos en otras localidades del entorno e incluso fuera de Gipuzkoa. Como elemento comparativo, el 14 de marzo Gipuzkoa entró al estado de alarma y al confinamiento general con 46 casos diagnosticados de COVID-19. En esta localidad -y de momento solamente allí- se han aplicado nuevas medidas como el uso obligatorio de mascarillas o restricciones en la hostelería y el ocio.

"¿Cómo van a ser las elecciones del domingo en Ordizia?", se pregunta un pueblo patas arriba por el rebrote de coronavirus

Saber más

Según datos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), desde que la alerta en Ordizia se activara el domingo por la noche se han realizado 2.300 PCR en la zona y, a falta de los datos sobre 108 muestras, han aparecido 35 positivos, a los que se añaden los casos iniciales previos -el primero de una persona que procedía de Lleida-, contactos de las personas que se van detectando y las pruebas en otros lugares como Donostia, Vitoria o Bizkaia, algunas de los cuales también han confirmado la infección. El denominado R0 -que mide los casos derivados de cada positivo- sigue en una tendencia claramente alcista y llega ya a 1,80. Por encima de 1 se considera que hay riesgo de expansión de la pandemia. Ello sólo se ha producido en los primeros momentos de la emergencia sanitaria -en marzo- y en unos momentos de junio cuando surgieron los rebrotes de los hospitales de Basurto y Txagorritxu.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha mantenido este miércoles otra reunión de seguimiento con algunos de los alcaldes de la zona afectada (Ordizia, Legorreta, Itsasondo y Tolosa). La cita ha tenido lugar en el hospital de Zumarraga y se ha sumado también el 'número dos' de Seguridad, Josu Zubiaga. Murga ha reconocido la "preocupación" por la transmisión comunitaria en la comarca -los anteriores focos desde junio no habían pasado a esa fase- pero, a la vez, fuentes sanitarias recalcan a este periódico que la situación se ha controlado a tiempo. De hecho, muchos de los casos hallados son asintomáticos y jóvenes que han podido ser aislados y se ha evitado que siguieran con su vida social normal, indican estas fuentes.

Pero los nuevos positivos de COVID-19 no se quedan en Ordizia. Son un total de 30 las nuevas infecciones detectadas. Los dos últimos han sido los peores días en Euskadi desde los primeros momentos de la desescalada, desde mediados de mayo. En Gipuzkoa hay cuatro casos más que los estrictamente vinculados a Ordizia y su foco. Además, en Álava hay nueve casos -8 en Vitoria, que acumula 15 en 48 horas- y Bizkaia parece en mejor posición con cinco positivos. Por el contrario, la pandemia no se ha cobrado ninguna vida en la última jornada. Son 1.621 en total, aunque ya se ha anunciado una revisión a la baja. Ninguna persona fue hospitalizada este miércoles, pero quedan 169 ingresados y seis en la UCI, una cifra que no baja desde hace días. Se pueden consultar todos los datos en nuestro especial interactivo.