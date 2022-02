Cientos de personas miran a la responsabilidad del Gobierno vasco en el segundo aniversario de Zaldibar

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Ermua, con motivo del segundo aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar. Han reclamado que se depuren todas las "responsabilidades" por la catástrofe, que sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo no pudo ser finalmente hallado. En la protesta, a la que se han adherido más de medio centenar de colectivos vascos, la plataforma Zaldibar Argitu ha homenajeado junto al vertedero a los dos trabajadores fallecidos y ha criticado la gestión llevada a cabo por el Gobierno vasco, informa Europa Press.

Otro informe señala que el vertedero de Zaldibar presentaba gran inestabilidad antes de desplomarse en febrero de 2020

La manifestación de esta mañana, que ha partido pasadas las 12.00 desde el centro de Ermua, ha finalizado en el barrio Eitzaga, zona donde se ubica la escombrera. Minutos antes del comienzo, Carlos Alonso, abogado y portavoz de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y la asociación Ekologistak Martxan, ha denunciado que dos años después de la tragedia humana y la catástrofe medioambiental las tres entidades reclaman "responsabilidades".

"Sobre todo recordamos a las dos personas que murieron sepultadas por la avalancha de basuras y escombros, pero también exigimos responsabilidades. No olvidamos pero miramos al futuro", ha advertido. Según ha denunciado, hay responsables de la tragedia, "no solo, aunque sean los primeros y principales, los gestores del vertedero, Verter Recycling", sino también quienes debían haber "supervisado y controlado" el funcionamiento de la instalación y "no lo hicieron". "Otras empresas, ingenierías y consultoras colaboraban en la vigilancia del vertedero que debieron ver y no vieron cómo la instalación anunciaba su derrumbe", ha criticado.

Asimismo, ha resaltado, "sobre todo", la responsabilidad del Gobierno vasco que "desde 2013 se ha limitado a dar autorizaciones sucesivas, ampliando la capacidad y el tipo de residuos que se podían enterrar en Zaldibar". En este sentido, ha denunciado que, sin embargo, el Ejecutivo ha "mirado para otro lado y ha dejado hacer", de tal forma que no ha ejercido "las potestades de vigilancia y control a las que estaba obligado". La movilización de este domingo ha contado con la presencia de representantes políticos de EH Bildu y Podemos Euskadi, formaciones que a lo largo de la jornada han criticado en redes sociales la gestión desarrollada por el Gobierno vasco. También lo ha hecho el PP.