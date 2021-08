Cientos de personas se manifiestan en Getxo contra la violación grupal a una menor en Plentzia: "Si tocan a una nos tocan a todas"

"Las chicas, sobretodo las más chavalitas, tienen que ir con mucho cuidado por la calle", señala Karmele, que tras mirar a su nieta Alazne, de 13 años, se lo piensa mejor y se corrige a sí misma: "bueno no, lo que hay que hacer es educar a los chicos en casa para que cosas como esta no pasen", concluye. Abuela y nieta han acudido juntas a la manifestación que ha recorrido las calles de Algorta, en Getxo, localidad en la que reside la joven que ha denunciado una violación este fin de semana en Plentzia.

Cientos de vecinos se han concentrado para denunciar lo ocurrido frente a un punto morado dibujado en el suelo de la localidad vizcaína, escenario de protestas contra la violencia machista. "No ha venido tanta gente, no sabemos por qué, puede que porque la gente no piense que a ellas también les puede pasar o a sus hijas o a sus nietas", lamenta Sara, vecina de Getxo. Los asistentes se han situado tras una pancarta bajo el lema "No a la violencia contra las mujeres" en euskera y castellano y han guardado varios minutos de silencio. Después, han dado por finalizada la concentración entre aplausos y han recorrido las calles del barrio a modo de protesta.

Irati y Ane son dos amigas de 17 años, la misma edad que la joven que denunció la agresión sexual. "No podemos dejar que sigan pasando estas cosas, pero tampoco podemos vivir con miedo ni dejar de salir. Tienen que ver que si tocan a una nos tocan a todas", señalan a este periódico.

En ese mismo municipio, por la mañana, el Ayuntamiento de Getxo también ha llevado a cabo una concentración en repulsa de la violación grupal a la menor. En el acto, han estado presentes la alcaldesa de la localidad, Amaia Agirre, además de la directora de Emakunde, Izaskun Landaida y la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui. "Ahora la prioridad es proteger a esta menor y ofrecerle todo lo que podamos en este recorrido", ha apuntado Landaida tras condenar el acto "rotundamente".

"La violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres y se construye sobre las relaciones de dominio y de desigualdad. Es necesario que la sociedad en su conjunto se mueva a favor de la igualdad de mujeres y hombres, porque avanzar en igualdad es la única manera de prevenir la violencia contra las mujeres", ha apuntado la directora de Emakunde.

"La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos"

Desde el Ayuntamiento de Getxo han lanzado un comunicado en el que aseguran que "mientras la Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Getxo manifestó ayer, a través de una declaración institucional, su más firme rechazo a la vez que condenaba toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad de género. También ha mostrado su solidaridad a la joven agredida y le ha ofrecido su apoyo" y han apuntado que abogarán "por seguir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Según la denuncia de la joven, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo cerca de la playa de Plentzia. Desde entonces la Ertzaintza trata de investigar lo ocurrido con el objetivo de identificar al "autor o autores" de la supuesta violación grupal, dado que no se descarta que hayan sido varias las personas que han atacado a la joven. Según confirman fuentes del Departamento de Seguridad a este periódico, la investigación sigue abierta, pero por el momento no se ha producido ninguna identificación ni detención.