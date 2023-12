Podemos consultará a sus bases en Euskadi una posible coalición con Sumar de cara a las elecciones vascas de 2024

Podemos pondrá la decisión sobre la posible coalición con Sumar (y con IU y Berdeak Equo) de cara a las elecciones vascas de 2024 en manos de la militancia (unas 1.500 personas) y los inscritos (otras 9.000). Tras la ruptura de los cinco diputados en el Congreso, la organización en Euskadi, encabezada por Pilar Garrido, insiste en que tiene “autonomía plena” para definir sus alianzas locales, extremo que ha trasladado también Ione Belarra en Madrid en los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución.

Sumar, de su lado, no ha dado por rotos los puentes. Eso sí, ambas partes hacen planteamientos muy diferentes. Si la plataforma de Yolanda Díaz estima que Sumar ha de ser la “referencia” en esa confluencia, Podemos insiste en mantener la marca Elkarrekin, creada en 2016 y que es la que opera en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales y en la mayoría de municipios donde tiene representación este espacio político, incluidas las capitales. También demanda “autonomía” dentro de la marca conjunta.

El Consejo Ciudadano Autonómico se ha reunido este miércoles festivo 24 horas después de la crisis y en puertas de una primera reunión a cuatro entre todas las posibles patas de la coalición de izquierdas para explorar un acuerdo de cara a una cita electoral que no tiene fecha aún. “El momento político requiere de altura de miras y responsabilidad. [...] En ese sentido, en nuestro documento 'Euskadi berria eraikitzen', abierto a la reflexión de la ciudadanía y la militancia, planteamos precisamente la necesidad de un sujeto aglutinador e integrador para Euskadi. [Pero] la unidad no puede construirse de cualquier manera”, plantea Podemos, que no menciona que ya tiene una candidata sobre la mesa, Miren Gorrotxategi.

El partido de Garrido demanda a Sumar “tres ingredientes fundamentales” para no ir a una “división del espacio” que podría ser letal electoralmente. Esas premisas son que se respete la “realidad” y los “equilibrios” existentes en Euskadi. Podemos a achacado a Sumar que no disponga de una estructura como tal. Pide también “herramientas democráticas” y “plena autonomía política dentro de la coalición”. Hasta ahora, en Elkarrekin Podemos ha sido la fuerza mayoritaria pero IU participa con portavocía diferenciada en los grandes debates en la Cámara vasca. En todo caso, Podemos ha querido recalcar que la “última palabra” la tendrían las bases.