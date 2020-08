El coronavirus cumple seis meses en una Euskadi con "transmisión comunitaria" y en máximos de contagios diarios

El 28 de febrero, como el 28 de agosto, era viernes. Esa tarde de invierno, la consejera de Salud, Nekane Murga, se desplazó al laboratorio del hospital de Txagorritxu de Vitoria. Allí le confirmaron la noticia: una doctora del centro y una joven guipuzcoana que había estado en Lombardía eran los primeros positivos en COVID-19 en Euskadi. Ahora, seis meses después, la "transmisión comunitaria" que tanto se negaba en los primeros días de marzo "no sólo existe sino que persiste", en palabras de la propia Murga. El último informe diario del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) constata que se repiten 764 positivos en 24 horas, lo que supone igualar el máximo de toda la serie estadística de la pandemia, un pico alcanzado este mismo jueves y que deja cortos los 724 de marzo. La consejera se desgañita en pedir "colaboración" a la ciudadanía. Es obligada la "estabilización" de la curva "ascendente" de contagios y hay que hacerlo en la "próxima semana". De lo contrario, nadie sabe precisar muy bien el escenario que se abriría en un momento de regreso vacacional y vuelta a las aulas. "El mañana lo escribimos hoy", ha dejado caer Murga, que ya ha descartado tanto el estado de alarma como importar militares para reforzar a los 300 rastreadores vascos.

La única diferencia de los 764 casos de este viernes como los del anterior es que baja ligeramente el porcentaje de positividad al 8,3%, ya que se realizaron más pruebas PCR que en la jornada anterior (9.176 por 8.753). Respecto a marzo, "las cifras cuantitativamente son similares pero no pueden interpretarse del mismo modo". "Ahora buscamos casos debajo de las piedras. La curva progresa mucho más lenta. No nos debemos llegar a engaño", argumenta Murga sobre las diferencias entre la primera ola y la segunda ola. Y aporta el dato de que los ingresos diarios en UCI son unos cinco de media, cuando en los peores momentos de la primavera eran 25 ó 30.

No obstante, la segunda ola sigue ganando fuera. El R0 -que mide los casos derivados de un positivo- sigue por encima de 1 y son ya dos de manera continuada superando esa barrera que indica que la pandemia está en expansión. El último valor es 1,13. Además, este viernes se ha superado el tope de ingresos diarios de este mes de agosto, con 54 personas hospitalizadas en las últimas 24 horas. Son ya 257 las personas en la red de Osakidetza, 32 de ellas graves en la UCI. No hay datos de fallecimientos, aunque sí se han producido al menos cuatro en las últimas horas a tenor de la información de las residencias de Bizkaia (tres casos) y de los centros de día de Álava (un caso en Ajuria).

De los 764 casos nuevos, 432 se concentran en Bizkaia. Solamente en Bilbao se registran 160 casos, el doble que los que notificó Extremadura el jueves, por poner un ejemplo. Asimismo, la incidencia crece en su corona metropolitana. En Barakaldo han aparecido 55 contagios en las últimas horas y en Getxo 41. Portugalete, Santurtzi y Sestao, pegados en el listado alfabético de municipios y en la Margen Izquierda, también superan la decena de positivos. Además, continúa sin conocerse la verdadera dimensión del brote de Gernika originado en las 'no fiestas' del 14 y 17 de agosto. Hay ya 113 positivos dentro del cribado de 2.705 pruebas que continúa abierto, ya que hay pendientes 664 resultados de este viernes. A ellos se sumarían los 51 casos ya detectados antes de que se hiciera un llamamiento a la población para la realización masiva de PCR.

En Gipuzkoa han aparecido 225 casos de COVID-19 en la última jornada. 93 de ellos proceden de Donostia, cuya incidencia ha crecido de manera notable en la última semana después de ser la ciudad menos castigada por la pandemia en estos seis meses. Allí se han detectado dos focos en sendas discotecas, Komplot y Tropical. En el primero se han realizado 240 test y han aparecido 26 casos. En el segundo, el porcentaje de infectados es mucho más alto, ya que de 43 pruebas 19 han confirmado la existencia del Sars-Cov-2. Sin embargo, Murga ha reconocido que no ha funcionado el llamamiento para que los clientes de ese local vayan al hospital Donostia a hacerse una PCR. "Del bar Tropical hay decenas de personas por Donostia que están infectando, pero no hay forma de localizarlas", se ha resignado Murga, que ha reconocido que también hay personas que no están respetando las cuarentenas.

"Quizá no soy capaz de transmitir a la población las medidas y las recomendaciones. Quizá no sé transmitir la severidad que tiene esto y la repercusión que puede tener en las próximas semanas que siga avanzando la epidemia. Quizá no soy capaz de transmitir que en este momento tenemos 40 y tantas personas en las UCI luchando contra la muerte y que son personas de entre 40 y 65 años. 40 y tantas personas que se han infectado en los últimos 15 días probablemente porque alguien ha estado de copas", ha señalado Murga.

En cuanto a Álava, después de tener elevados niveles de positividad y mortalidad en la primavera -al nivel de Nueva York o Lombardía- llega a esta fase de la pandemia con una incidencia alta, como el territorio con más casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (384 por 370 de Bizkaia y 240 de Gipuzkoa). El grueso de los casos se aglutinan en Vitoria, 84 de los 94 de las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia y hasta fechas muy recientes, Vitoria ha tenido más infectados totales que Bilbao y ahora su tasa total en relación a sus habitantes continúa por encima. En algunos momentos barrios como San Martín llegaron a tener más positivos que toda Donostia.

Otra diferencia entre la primera y la segunda ola de la pandemia es que Osakidetza ya no actualiza diariamente los datos de fallecidos. Alega la dificultad de diferenciar quiénes mueren "con" coronavirus de los que fallecen "por" coronavirus, sea o no la causa principal. Según los datos de 'exitus letalis' de los hospitales, sin embargo, al menos 18 personas habrían perdido la vida en lo que va de semana. Esta cifra no incluye posibles fallecimientos en el domicilio o en una residencia de ancianos.

De hecho, la letalidad está reapareciendo en los centros de mayores, con otras tres defunciones confirmadas por la Diputación de Bizkaia y una en el centro de día de la residencia Ajuria de Vitoria, lo que eleva el total de óbitos a 630, 14 de ellas en la segunda ola (10 en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa, 1 en una residencia de Álava y el caso del centro de día). En Bizkaia hay ya 211 casos positivos entre los mayores y 89 más entre el personal, 300 en total, con focos en centros de Bilbao, Gallarta, Elorrio, Barrika o Barakaldo. Gipuzkoa no ha informado de nuevos positivos, pero sigue habiendo seis infectados en Hermano Garate-San Ignacio, un complejo de Donostia. Sí se ha hecho saber que "se ha tomado la determinación de suspender de manera preventiva y durante diez días las salidas de la residencia Atsobakar de Lasarte-Oria y de tres residencias de Donostia: Aldakonea, La Paz y Alai-Etxe, ubicadas en los barrios de Egia y Bidebideta". En Álava no se han dado datos de nuevos focos.