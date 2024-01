Críticos contra el Guggenheim de Urdaibai: “El PNV se ha dado cuenta de que suscita rechazo, también de sus votantes”

La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop es una de las más activas contra el museo que se estaba proyectando en Gernika y Murueta. Considera que será muy perjudicial para esta Reserva de la Biosfera sin que estén demostradas sus ventajas, según expone una de sus integrantes, Eider Gotxi. Esta portavoz afirma que no hay ningún estudio que avale sus bondades, ni tampoco una evaluación de impacto ambiental. La plataforma ha movilizado a la gente en la calle y ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión de la dirección de Costas de modificar la protección de la zona, un recurso que este mismo miércoles se ha admitido a trámite y que si sale adelante puede ser esencial para que se frene un proyecto “que está totalmente fuera de la ley”. La decisión de devolver al cajón dos años el proyecto, anunciada por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, no les sirve. Quieren que se desista totalmente de la construcción de este Guggenheim II. “No es viable ni lo va a ser nunca”, afirma Gotxi, aunque está segura de que el PNV “va a maniobrar para que lo sea”. “Nosotros lucharemos con todo para que haya una decisión firme de que esto se para”, añade.

¿A qué atribuye este cambio de planes de Gobierno vasco y Diputación respecto al Guggenheim de Urdaibai y que se aparque dos años?

En la plataforma tenemos claro que es por razones electorales.

¿Cree que ha hecho mella en el PNV la contestación social y que hay un temor a que les pase factura electoral?

Nuestra plataforma lleva un año desde que se formó y es muy diversa. Tenemos gente que es votante del PNV. Me imagino que ellos se han dado cuenta, igual que nosotros, de que este proyecto suscita el rechazo de muchísima gente.

Ahora, sin museo, la zona ya está saturada de visitantes, tienen que se conscientes de que no es sostenible

¿Y cree que se va a paralizar realmente el proyecto o se va a quedar en un cajón hasta hasta que pase el tiempo electoral?

Para que se paralice el proyecto se tienen que dar cuenta realmente de los problemas medioambientales que pueden suponer. Es la única Reserva de la Biosfera que tenemos en Euskadi y ahora mismo, sin ningún museo, tenemos ya la capacidad de carga superada. Estas son las reflexiones que deberían de hacer. Tenemos ahora mismo -según datos del Patronato de Urdaibai- 200.000 personas que durante el año 2023 pasearon por lo que es toda la zona de la Biosfera. Y haciendo una señalización todavía más minuciosa han sido 120.000 los que han entrado concretamente a esta zona, la que va desde Punta Murueta hasta el astillero que es la zona más sensible. Ahora mismo ya tenemos una saturación sin que tengamos museos. Estaríamos ya en disposición de pedir una regulación. Se tendrían que dar cuenta de que son datos que no son sostenibles.

¿El hecho de que hayan iniciado la vía judicial con el recurso ante la Audiencia Nacional contra la modificación de la Ley de Costas puede dar la vuelta a todo el tema y paralizar el proyecto?

El recurso nos da la vía de que el segundo edificio del museo, en Murueta, se quedaría sin espacio. Tendrían que buscar otra ubicación. Y está claro que a la Fundación Guggenheim no le interesa simplemente la ubicación de Cubiertos Dalia. Han dicho muchísimas veces -y así lo hemos escuchado de boca del director del museo, Juan Ignacio Vidarte- que los museos Guggenheim necesitan el valor añadido que les da el paisaje. Y por eso han elegido la Reserva de la Biosfera. No es por otra razón. También lo intentaron en Helsinki y lo intentaron en México, pero en estos sitios les dijeron que no. Les cerraron las puertas.

Es decir, cree que si no hay segunda sede se echarán para atrás definitivamente, ¿no?

Desde nuestra plataforma creemos que sí, que se echarán para atrás si no hay una segunda sede. Porque, claro, Dalia es un sitio común. Está dentro de Gernika, no tiene el valor añadido que quieren. No le estás ofreciendo al visitante o al turista nada especial. Ellos lo que necesitan es la cosa especial que ahora mismo en Bilbao no tienen. Necesitan esa ampliación porque necesitan ofrecer algo más y, para eso, necesitan la sede Murueta.

Si sale adelante el recurso contra la modificación de la Ley de Costas no habrá sitio para un segundo edificio y creemos que eso paralizaría el proyecto

Hablaba antes de la saturación que ya tiene la reserva de Urdaibai. ¿Hay alguna forma desde su punto de vista de poder hacer compatible este museo con la protección del medio ambiente o definitivamente debe descartarse cualquier posibilidad?

No, este museo en concreto, la franquicia Guggenheim, no es compatible con las características que tiene la Reserva de la Biosfera, ni con las funciones que se le dieron en su en su momento. Una de las misiones que tiene al tener el título que se le da como Reserva de la Biosfera por la UNESCO es la conservación. Es incompatible totalmente pensar que vamos a conservar una zona que ya está muy deteriorada trayendo 144.000 personas en cuatro meses a esta zona. Es totalmente imposible. En este caso, este turismo no puede ser sostenible porque un turismo masivo.

¿En este período de impasse considera que se debería consultar a la ciudadanía? Algunos partidos ya lo han propuesto.

No. La plataforma Guggenheim de Urdaibai Stop no está a favor de una consulta ciudadana. Para nosotros este proyecto está fuera de la ley. Ahora mismo, con las leyes que tenemos en vigor no tiene cabida. No se puede plantear una consulta porque es un proyecto que está fuera de la ley. Y, además, ¿a quién vas a preguntar? ¿Sólo a Gernika cuando es la única Reserva de la Biosfera que tenemos en Euskadi e implica a todo el país? Esta plataforma lo tiene clarísimo. Es una cuestión no preguntable, porque está fuera de la ley. Es como preguntar a alguien que elija entre la inyección letal o el garrote vil para la pena de muerte que no es legal. No vamos a preguntar por cosas que no son legales.

¿No es legal por la modificación de la Ley de Costas?

La Ley de Costas y muchas normas urbanísticas. Primeramente están cambiando el plan territorial parcial de Gernika-Markina que sería el paraguas que cubriría todos los planes urbanísticos de los pueblos de dos comarcas, entre ellas la de Busturialdea. Luego están cambiando el plan urbanístico de Murueta, que ya lo han hecho. Ahora les toca cambiar los planes urbanísticos tanto de Gernika como de Forua. Estos pueblos han firmado una un convenio totalmente mafioso donde se les pide que den todos los derechos a la Diputación para que puedan obrar en su nombre cambiando todas las normativas urbanísticas con el único fin de darle cabida a este museo.

¿Ha habido falta de transparencia?

Desde febrero pasado llevamos pidiendo información sobre este proyecto y siempre se nos ha negado. En octubre montamos una manifestación y a esa manifestación se adhieren varios partidos políticos como Podemos y EH Bildu. Nosotros hemos hecho un recorrido desde febrero hasta octubre solos, de la mano de la ciudadanía, pero cuando estos partidos políticos se ponen en contacto con nosotros para darnos la adhesión a la manifestación les decimos que pidan los documentos que a nosotros se nos están negando. Ahora están teniendo que soltar toda esa documentación que ha estado hasta ahora oculta. Creo que es esta una de las razones por la que ya se están pensando más las cosas. Ya no es el 'sí o sí', porque antes nadie sabía nada. Pero ahora los documentos están viendo la luz. En el convenio tienen firmado con el Gobierno español, que se firmó en julio con el Ministerio de Transición Ecológica para una ayuda de 40 millones, se habla de la limpieza de las tierras del antiguo astillero de Murueta. Y ese astillero actualmente está trabajando. Es una malversación con letras mayúsculas. Con dinero público se va a pagar la contaminación que ha provocado una empresa que hoy en día está trabajando tanto en Murueta como en Erandio. Y lo han firmado tal cual. Y nos están queriendo hacer pensar que es algo bueno. Por supuesto que es algo bueno, pero no con el dinero del ciudadano. Se tiene que hacer cargo la empresa que contamina: el que contamina paga. Y éste es uno de los convenios que hasta ahora no habían visto la luz. Dicen Urkullu y Etxanobe que se van a tomar un periodo de reflexión de dos años. Lo de que 'se van a tomar' ya dice mucho del modelo de gobernanza, porque hasta ahora ellos estaban decidiendo sobre todo y ellos se van a tomar el periodo de reflexión. Siguen siendo ellos los que van a decidir sin contar con nadie.

No estamos de acuerdo con una consulta ciudadana porque se trata de un proyecto que está fuera de la Ley, no se puede preguntar sobre lo que no es legal

Ahora dicen que no está claro cuál es el proyecto.

Urkullu dice dice que es difícil posicionarse cuando no se conoce el proyecto ni la gestión. Estamos en enero, casi en febrero, y un lehendakari del partido político que está diciendo que se va a hacer 'sí o sí' dice que no conoce el proyecto. A nosotros se nos ha dicho públicamente que no entendemos, que no escuchamos, que el proyecto ya está explicado. A los alcaldes de Urdaibai se les manda un email el 12 de diciembre para invitarles el 15 de diciembre a las 5 de la tarde a Bilbao para explicarles información sobre el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Se les convoca un viernes a las 5 de la tarde en plenas Navidades para darles la primera información sobre este proyecto. En la reunión está Etxanobe, Pradales y un técnico que es el único que habla. Les presenta un 'power point' con tres o cuatro pinceladas. Los alcaldes que están ahí son casi una veintena y lo piden para llevarlo a sus ayuntamientos. Todavía no ha llegado a los Ayuntamientos, pero el 17 de diciembre 'El Correo' saca el último publirreportaje de este proyecto y allí aparece todo. Hace un mes han puesto en marcha las consultas de Gizaker preguntando a la ciudadanía a ver qué opinión tiene sobre el proyecto. ¿Un proyecto que no conoce el propio lehendakari y se atreven a preguntar de casa en casa a la gente qué opinión tiene sobre él? Han hecho todas estas maniobras y los siguientes dos años van a ser más de lo mismo. Irán cambiando los planes urbanísticos para que este proyecto después de dos años sea posible porque ahora mismo no lo es. Después de 16 años ahora se están preguntando si es viable o no.

¿Y en dos años pueden demostrar que es viable?

Nosotros tenemos clarísimo que no es viable, ni lo es hoy, ni lo fue ayer ni lo va a ser mañana. Van a hacer que sea viable porque van a cambiar toda lo habido y por haber. Pero viable no es y compatible con la Reserva de la Biosfera menos aún. Y nosotros vamos a ir de cabeza, con todo, para que esto se paralice.