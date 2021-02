"¿Quién cuida?": la campaña del 8M en Euskadi que pone en el centro la igualdad en la distribución de las tareas del hogar y los cuidados

Antes de la pandemia, según la Encuesta de Salud del País Vasco de 2018 elaborada por el Gobierno vasco, los hombres en Euskadi dedicaban una media de 13 horas semanales a los trabajos domésticos y de cuidados, mientras que las mujeres dedicaban 22 horas semanales. Con la llegada de la COVID-19 estas cifras se disparan.

El informe publicado por ONU Mujeres ‘COVID-19 y la economía de los cuidados: Acciones inmediatas y transformación estructural para una recuperación con perspectiva de género’ subraya que “ha aumentado el trabajo de cuidados no remunerado, ya que los niños no están yendo a la escuela, las personas mayores necesitan más cuidados y los servicios de salud no dan abasto”.

"El aumento de la demanda de cuidados en el contexto de la crisis de la COVID-19 y la respuesta a esta probablemente profundizará las desigualdades imperantes en la división del trabajo según el género, lo que supondrá una carga desproporcionada para mujeres y niñas", concluye el informe que informa de que desde la pandemia por cada 4,1 horas al día que dedican las mujeres a los cuidados del hogar, los hombres dedican tan solo 1,7.

Con el objetivo de hacer frente a esta situación y para visibilizar la labor de las mujeres en los cuidados, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y la directora del Instituto de la Mujer, Emakunde, Izaskun Landaida han presentado este miércoles la campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, que ha elaborado este año Emakunde. Bajo el lema “¿Quién cuida? Hagámoslo visible. Hagamos nuestra parte” se insta a visibilizar, valorar y repartir las tareas de cuidado entre mujeres y hombres, y entre las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Durante la presentación de la campaña, la consejera ha destacado que la pandemia ha dejado “más en evidencia que nunca la importancia fundamental de las labores de cuidado para el sostenimiento de la vida” y ha remarcado la necesidad de “comprometernos con el cuidado” haciendo referencia tanto a los hombres como las mujeres, las instituciones y la sociedad en general.

Por su parte, la directora de Emakunde ha destacado tres aspectos relacionados con el cuidado: su importancia, “vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de la sociedad”; su invisibilidad, una idea reforzada en el planteamiento gráfico de la campaña que muestra elementos relacionados con el cuidado sin que aparezcan personas; y su reparto desigual entre mujeres y hombres, “una distribución desigual que refuerza la desventaja socioeconómica de las mujeres, dado que limita su acceso a la educación, a la salud, al empleo remunerado, así como a su participación en la vida pública y cultural”.

La campaña cuenta con cartelería, cuñas de radio, banners y un spot y se desarrollará entre el 24 de febrero y el 9 de marzo en soportes exteriores, medios de comunicación y redes sociales. Además, se han enviado carteles a instituciones, centros escolares, centros de salud, asociaciones, empresas, centros culturales y bibliotecas…etc. Asimismo, en las redes sociales se invitará a la ciudadanía a participar utilizando el hashtag #CuidadosVisibles #ZaintzakAgerian.