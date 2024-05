Desconvocada la huelga de socorristas, monitores deportivos y cancheros de Vitoria un día después de comenzar

Alrededor de cien trabajadores de los centros cívicos de Vitoria contratados por la empresa Disport Eki han desconvocado la huelga a la que dieron comienzo el miércoles de esta misma semana. Los servicios se prestarán con normalidad desde este viernes. El paro, que ha afectado a una gran cantidad de actividades en diferentes centros cívicos y polideportivos de la ciudad, se materializó después de que los trabajadores vinieran amenazando con ella durante varios meses por el retraso en el pago de las nóminas. En esta ocasión, la nómina de abril no se había abonado aún cuando ya se había superado el límite legal (el día 7 del mes siguiente) para hacerlo.

La decisión de desconvocar la huelga se tomó el jueves en asamblea. “La decisión es convocar huelgas todos los días 8 de mes, porque el límite que marca el convenio para abonar las nóminas es el día 7”, explican desde el sindicato LAB. “Esa orden de pago llegó el jueves por la mañana. Una vez llegada esa orden de pago, se decidió desconvocar la huelga. El mes que viene nos encontraremos en las mismas y se convocará una nueva huelga, con la incertidumbre de todos los meses”, abundan.

A la vista de que la situación se viene repitiendo mes tras mes, se está estudiando también la posibilidad de convocar una huelga indefinida, haya pagos o no. “Ya se ha hablado que el objetivo de las movilizaciones no puede ser únicamente cobrar a tiempo, sino también exigirle al Ayuntamiento de Vitora que rescinda los contratos con Disport [Eki] en todos los servicios que preste”, explican. “La situación se está reiterando mes a mes y no le vemos final”, lamentan, y consideran que el Ayuntamiento está en condiciones de rescindir los contratos por incumplimiento de las condiciones.