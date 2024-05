Detectan un caso de tuberculosis en un colegio de Euskadi y activan el protocolo de prevención en cinco centros escolares

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha detectado un caso de tuberculosis, ya controlado, en un centro educativo de Euskadi. Si bien el riesgo de contagios es bajo, ya se ha puesto en conocimiento de las familias y de cinco centros de Bilbao, Arrigorriaga y Ugao, y se va a proceder a llevar a cabo un seguimiento tanto entre el alumnado como entre el profesorado. Además, a las personas que pudieran haber estado en contacto con la persona afectada se les someterá a una prueba de tuberculina o a un análisis de sangre.

Desde el Departamento de Salud se ha hecho una llamada a la tranquilidad y a la confianza en los protocolos, al no tratarse de una enfermedad que no es excepcional y para cuyo tratamiento ya existe experiencia. “La tuberculosis es una enfermedad habitualmente no grave en nuestro entorno y que se cura con un tratamiento adecuado, se puede contagiar por vía aérea al toser o al hablar, y en general su transmisión requiere una convivencia íntima y prolongada en el tiempo con personas que presentan afectación pulmonar, por lo que en este caso el riesgo de contagio es bajo”, explican.

La persona infectada por la enfermedad portaba una mascarilla FFP2 y, además, el tiempo de exposición tanto de los alumnos como de los profesores ha sido breve. Ya se ha puesto la situación en conocimiento de las familias a través de una carta y también están al tanto los correspondientes pediatras. Para solventar cualquier duda, se concertarán reuniones con los familiares de los alumnos, que también tendrán a su disposición un número de teléfono. “[Hacemos] un llamamiento a la tranquilidad, ya que los protocolos de prevención se realizan habitualmente, la tuberculosis no es una enfermedad excepcional y, por tanto, se cuenta con experiencia para los procedimientos establecidos”, recalcan desde Salud.