'Deus ex machina' el proyecto escénico que busca conocer un país hablando por teléfono con sus habitantes

“¿Qué considera que le falta a su vida?” Escucha una mujer al otro lado del teléfono. Se hace por unos segundos el silencio. Finalmente, se rompe. “A mi marido. Una enfermedad se llevó su inteligencia, pero nos dejó el valor más importante: su integridad como persona. Cuando una enfermedad como la suya te quita todo, la memoria, los recuerdos y tu vida entera, lo único que te queda es tu integridad como persona y eso es lo más valioso. Él me ha demostrado hasta el final que su bondad e integridad se mantienen intactas y eso es lo que le hace ser tan grande”, responde. “Siento preguntarte esto, pero ¿desde cuándo está enfermo?”, le dice la voz, algo entrecortada por lo que acaba de escuchar. “Nueve años va a hacer en agosto”, sentencia la mujer.

Así es un día con los artistas de 'Prototipoak', el bienal que fija la mirada en los pequeños grandes detalles de la vida

Este es un fragmento de una conversación real entre una mujer residente en Euskadi y un miembro de la compañía mexicana Teatro Ojo, que está llevando a cabo el proyecto escénico y de arte participativo 'Deux ex machina' para escuchar la historia de un territorio a través de sus habitantes. Con un call center instalado en una de las salas del centro cultural Azkuna Zentroa de Bilbao, los miembros del grupo de teatro y algunos voluntarios del proyecto llaman por teléfono a personas que principalmente viven en Euskadi, aunque también en otros territorios de España. En esas conversaciones preguntan cuestiones personales como cuál es su color favorito, qué recuerdo tienen de su infancia o qué consideran que les falta a sus vidas o temas políticos o de actualidad como si entienden lo que es la diversidad de género o qué es lo que mejorarían del lugar en el que viven.

Las personas que acudan al centro cultural podrán escuchar en alto o a través de auriculares las conversaciones que se estarán produciendo en directo hasta el próximo 11 de junio. “Esas voces llegan a este lugar, se escuchan en voz alta y construyen imágenes que permiten dibujar un territorio. Muestran los modos de vida, la manera que sostiene su vida cada día. Hablarán de cosas como qué les gusta comer hasta qué sueños tienen en el futuro o cómo imaginan el resto de su vida. Es una batería de preguntas que está construida desde muchas aristas. Hay algo de costura de conversaciones. Vamos a conocer distintas formas de pensar, distintos acentos y cómo se genera una conversación. Pero sobre todo construiremos un espacio íntimo e ínfimo donde las personas pueden hablar y pueden abrir su vida y su corazón”, explica a este periódico Karla Rodríguez, miembro de la compañía de teatro.

Rodríguez es consciente que habrá muchas personas que decidan no contestar al teléfono o que, una vez que el voluntario o miembro de Teatro Ojo le explique para qué es la llamada, opte directamente por colgar. “Cuando empezamos a desarrollar el trabajo tuvimos en cuenta que la gente ya no responde a un número de teléfono que no conoce y es cierto que no contesta cada persona a la que llamamos, pero tenemos una base de datos de 10.000 personas, porque de 10 llamadas que hacemos, conseguimos tener una conversación con una, pero eso es suficiente para que funcione el dispositivo, mientras haya dos o tres llamadas en tiempo real para que el espectador las escuche”, sostiene la artista, que detalla que cuentan con un precedente, ya que antes de Bilbao, 'Deus ex machina' se estrenó en la Ciudad de México en 2018.

Para conseguir que la conversación fluya, entre los voluntarios que colaboran con los miembros de Teatro Ojo para llevar a cabo este proyecto, se encuentran actrices y actores y personas que en su vida profesional tiene facilidad para la improvisación. “Buscamos crear una complicidad en la conversación, una relación que permita que la persona se abra y quiera contar su vida. Para ello es fundamental que los operadores sepan guiar a la persona y escoja las preguntas adecuadas de una batería de preguntas que disponemos. Tienen total libertad para improvisar”, explica Rodríguez, que detalla que la instalación estará abierta al público entre las 11.00 y las 20.00 y la performance, en la que participan los miembros de la compañía y los voluntarios, se realizará cada día de entre las 17.00 y las 20.00.

'Deux ex machina' de Teatro Ojo forma parte del Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas de Azkuna Zentroa, un festival en el que creadores con miradas diferentes y de procedencias distintas utilizan su arte para cuestionar el mundo. Para ello, artistas nacionales como Fermín Jiménez Landa, Iratxe Jaio, Ainhoa Lekerika o Laida Lertxundi e internacionales como Ayse Erkmen de Estambul, Orangcosong, de Kochi y Osaka, Ramón Williams de La Habana o Teatro Ojo de Ciudad de México traerán sus proyectos al centro cultural bilbaíno.

“Estas propuestas atraviesan la danza, la escultura, el cine, los audiovisuales o la palabra con performances, instalaciones, arquitectura o intervenciones en el espacio público. Son proyectos artísticos nuevos, creados específicamente para el espacio de Azkuna Zentroa o que plantean transformar el contexto arquitectónico y social de Bilbao. Algunos de ellos se extienden más allá del encuentro y se podrán visitar a lo largo del verano”, concluyen desde Azkuna Zentroa.