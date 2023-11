El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa investigado por la incineradora habla de “acoso” y niega irregularidades

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha negado este viernes irregularidades en la gestión de la incineradora de Gipuzkoa y ha criticado con dureza el “acoso” al que está siendo sometido tanto él mismo como los trabajadores de la planta. Asensio, que figura como investigado en la denuncia planteada por la Fiscalía por dichas irregularidades por un posible delito medioambiental y otro de falsedad documental, ha negado con rotundidad los hechos. “Lo niego todo”, ha dicho. “Ni he falsificado ningún documento, ni soy el que gestiona la codificación a los residuos y confío plenamente en el bien hacer de todos los trabajadores”, ha señalado. No obstante, ha insistido que sólo conoce por la prensa la denuncia de la Fiscalía porque no ha recibido ningún tipo de citación. “No me puedo defender de algo que no conozco”, ha insistido el también secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y teniente de diputada general.

Asensio ha comparecido en comisión de las Juntas de Gipuzkoa a petición de Elkarrekin y del PP para explicar la denuncia presentada por la Fiscalía y ambos grupos le han reprochado no haber aprovechado la oportunidad para explicarse. Pero el diputado se ha aferrado al desconocimiento de la denuncia concreta, para insistir en que parte de hechos denunciados por la plataforma GuraSOS, a la que ha vuelto a desprestigiar asegurando que se han resuelto 45 procedimientos judiciales de los que han presentado a favor de la incineradora, y se ha mostrado muy tranquilo respecto al resultado que tendrá este nuevo procedimiento. “En el momento en que tenga la citación lo pondré en conocimiento de la Diputación para que lo valore y si hubiera apertura de juicio oral dimitiré inmediatamente de mis cargos. Es evidente. Pero no es la primera vez que se nos acusa y queda en nada. Volveré a dar explicaciones de las próximas denuncias, porque volverá a pasar”, ha ironizado. Ha señalado en este sentido, que la defensa jurídica ante las continuas denuncias ya ha supuesto un gasto de dinero público de 700.000 euros.

Asensio ha reiterado que tanto él mismo como los trabajadores de la incineradora está siendo “acosados” en el desempeño de su trabajo. “¿Se imaginan que por cada cosa que hicieran en sus trabajos les denunciaran o les pidieran auditorías, como si no estuviesen auditados, ya? Es una situación de acoso permanente”, ha dicho. Además, ha señalado que en la asamblea de GHK, el consorcio de residuos de Gipuzkoa, están representados los ayuntamientos y las diputación, cuyos representantes han sido elegidos por los ciudadanos. Y “otros no”, ha señalado en referencia a GuraSOS, al tiempo que ha criticado que se judicialicen todas las decisiones que toman órganos democráticos.

El número dos de la Diputación de Gipuzkoa y secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa ha lamentado en varias ocasiones durante su comparecencia que se le haya pedido que explique en las Juntas la denuncia de la Fiscalía, de la que poco puede decir porque no tiene la citación, y se quiera convertir la comparecencia en una “causa general contra la incineradora”. Esto le ha servido para pasar de puntillas sobre preguntas concretas que le ha trasladado la representante de Elkarrekin, por ejemplo, sobre la parada de la valorización de residuos de la planta, que denunció el miércoles el representante de GuraSOS, o los lixiviados. Respecto a la primera cuestión, ha reconocido que ha estado parada y “estará más días, tendrá más paradas técnicas, de reparación, de control” sin especificar cuál es el motivo de la parada, y sobre los lixiviados ha insistido que se gestionan dentro de lo que permite la Autorización Ambiental Integrada.