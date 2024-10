Donostia implantará en diciembre la zona de bajas emisiones, pero no multará las infracciones hasta marzo

Donostia implantará las restricciones al tráfico en el mes de diciembre, aunque no empezará a sancionar las infracciones hasta el mes de marzo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este martes la ordenanza de regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque no se le dará el visto bueno definitivo hasta un próximo pleno en el mes de noviembre, después de que los diferentes grupos hayan presentado ya sus enmiendas al proyecto. El alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha señalado que una vez se apruebe de forma definitiva la orden, arrancará en pruebas en diciembre y se implantará ya de forma total en enero, aunque no se multará hasta marzo para dar a los conductores un periodo de adaptación y para que se puedan pedir los permisos necesarios.

“Será en enero cuando las cámaras de control de acceso se pondrán en marcha y todas las personas que incumplan la normativa a lo largo de los meses de enero y febrero recibirán una notificación informativa para que conozcan que han cometido una infracción. A partir del mes de marzo se comenzará a sancionar a aquellos vehículos que no cumplan con la ordenanza”, ha señalado en alcalde.

Además, a partir del mes que viene el Ayuntamiento habilitará un punto de información a la ciudadanía en las oficinas de Udalinfo en la plaza Arroka, así como una página web, con el objetivo de “informar a la ciudadanía lo mejor posible de lo que supone esta implantación y en qué le afecta”.

En su comparecencia, el alcalde ha defendido que su Gobierno municipal ha optado por implantar una ZBE “blanda” hasta 2028, porque el número de vehículos que carecen de etiqueta para acceder “es bastante bajo”. “Creemos que es mejor que lo hagamos de forma paulatina, también teniendo en cuenta cuál es el parque automovilístico que tiene la ciudad” y que “hay mucha gente que no cambia de coche, no por gusto y es algo que hay que tener en cuenta”. “Nos corresponde ser prudentes a la hora de adoptar este tipo de medidas”, ha señalado.

Durante el periodo previo a la aprobación de la ordenanza este martes y en el que se ha sometido a información pública se han presentado 41 alegaciones concretas, de las que se desestimaron 36, se estimaron tres de forma completa y parcialmente dos de ellas. Algunas de las estimadas se refieren, por ejemplo a la inclusión de servicios de fisioterapia como servicios de interés general para la entrada a las zonas restringidas o la redacción de alguno de los párrafos de la orden.

Con este trámite, Donostia será la segunda capital vasca en poner en marcha la ZBE después de Bilbao, donde lleva en marcha desde el mes de junio. Después le llegará el turno a Vitoria, y otros municipios grandes aunque la idea del Gobierno es poder extender estas zonas restringidas al tráfico a otros municipios más pequeños