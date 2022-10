Ecologistas llevan a la Fiscalía el abatimiento por disparo de un halcón peregrino en Gipuzkoa

El colectivo ecologista Eguzki denunciará ante la Fiscalía el abatimiento por disparo este pasado domingo en el monte Jaizkibel de un halcón peregrino. En un comunicado, Eguzki ha indicado que, según ha trascendido a través de redes sociales, el halcón, herido, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Arizmendi, en Urnieta (Gipuzkoa). Además, ha recordado que hace un año fue abatido otro ejemplar de esta misma especie en Jaizkibel, lo que llevó a la Diputación a cerrar temporalmente determinados puestos de caza, medida que ha dado supuesto que “también ha adoptado o adoptará en esta ocasión” la institución foral.

La maniobra para atender a bebés de nalgas que convierte a Euskadi en la comunidad con menos cesáreas

Saber más

No obstante, ha destacado que “parece evidente que no es suficiente”. “El abatimiento por disparo de especies protegidas no es un hecho aislado, sino algo crónico”, ha lamentado Eguzki. En este sentido, ha subrayado que hace un año tuvo conocimiento de que “en la temporada precedente llegaron a Arrano Etxea de Igeldo 33 aves tiroteadas, 21 de las cuales pertenecían a especies protegidas o no cinegéticas”, unas cifras que ha lamentado “cabe pensar no son más que la punta del iceberg, porque parte de los ejemplares abatidos serán recogidos por quienes les disparan o se perderán entre la maleza”.

También ha instado a la Diputación guipuzcoana a “visibilizar este problema que no es normal y no se debe normalizar” y ha incidido en que “abatir una especie protegida puede ser delito, castigado incluso con pena de cárcel”, aunque “no es fácil identificar a los delincuentes, ni siquiera cuando están rodeados de cazadores legales”.