EH Bildu asegura que los socialistas no pueden vetar en el Parlamento Vasco el debate sobre el derecho a decidir

La jefa de la oposición, Maddalen Iriarte (EH Bildu), ha insistido este jueves como mensaje de arranque del nuevo curso político en el Parlamento Vasco en que el acuerdo de bases con acento soberanista alumbrado en 2018 entre su formación y el PNV para reformar el Estatuto de 1979 sigue siendo un punto de partida válido. El PNV, en cambio, optó por orillar ese texto y acercarse a una nueva formulación que, además de a Elkarrekin Podemos, incluía a sus socios de Gobierno, el PSE-EE de Idoia Mendia. Pero entiende EH Bildu que "la señora Mendia no es quién para vetar" que Euskadi pueda caminar hacia el derecho a decidir.

"¿Quién es el lehendakari, Iñigo Urkullu o Idoia Mendia? ¿Hasta cuándo va a aceptar el PNV el veto del PSE-EE?", se ha preguntado en voz alta Iriarte, que ha asegurado que hay 58 de 75 escaños en la Cámara vasca que son partidarios de la autodeterminación y que las encuestas (ha aludido al Naziometroa) muestran que hay un apoyo mayoritario para ello entre la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. "Me parece preocupante que el nuevo estatus no esté en la agenda de este Gobierno", ha añadido.

¿Hasta cuándo va a aceptar el PNV el veto del PSE con el nuevo Estatus Político? En el Parlamento de Gasteiz hay 58 parlamentarias y parlamentarios que defienden -en teoría- el derecho a decidir.



¡Respetad la voluntad de la mayoría!



📺 @MaddalenIriarte.

pic.twitter.com/ZnmY68cya8 — EH Bildu (@ehbildu) 9 de septiembre de 2021

La izquierda abertzale entiende que en el segundo año de la tercera legislatura de Urkullu toca "aprobar de una vez" una reforma que supere el actual Estatuto y no conformarse con negociar las transferencias pendientes, como la de Prisiones, que se hará efectiva el 1 de octubre. Iriarte ha considerado que el autogobierno vasco es "de plastilina" porque "en Madrid lo moldean a su antojo" y que tocaría un salto cualitativo para lograr "instrumentos soberanos" con los que crecer en bienestar. El debate, propuesto por el propio Urkullu cuando era candidato, podría retomarse ahora que la pandemia va reimitiendo, aunque el lehendakari ya ha indicado que delegará completamente en los partidos y que él estará de perfil y su socia socialista, Mendia, ha subrayado que no es un asunto que esté entre las prioridades del Ejecutivo. "No podemos seguir mareando la perdiz. Estaba en ETB y ya se hablaba de esto hace ni sé los años", ha ironizado la expresentadora de informativos.

EH Bildu, en todo caso, ha fijado más prioridades para los próximos meses. La coalición -lejos de aquietarse tras las críticas del PNV a cuenta de la no imputación del exconsejero Jon Darpón en el caso de las oposiciones de Osakidetza- seguirá denunciando "irregularidades y corruptelas". Ha pedido también que el debate presupuestario no hable solamente de gastos y deuda sino también de ingresos, esto es, de una posible reforma fiscal, y que la recuperación tras la pandemia no vuelva a la "normalidad" previa de "precariedad". No ven ambicioso que el objetivo de paro sea dejarlo en el 10% cuando la media europea es del 7%. Y ha adelantado Iriarte que sus políticas tendrán un acento verde pero que "se acaba el tiempo" para cumplir objetivos clave para frenar el cambio climático, como la reducción de emisiones. Toca bajar el nivel de 1990 un 55% y Euskadi está "en el 11% y solamente ha bajado un 1% desde que gobierna Urkullu".