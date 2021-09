La vicelehendakari Mendia avisa a Urkullu de que el debate soberanista "no forma parte de la agenda del Gobierno"

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha advertido este miércoles de que los socialistas no compartirán "soluciones nacionalistas" para el nuevo Estatuto, que debe respetar el ordenamiento jurídico, porque el objetivo debe ser "un mejor autogobierno para convivir, no para dividir". De hecho, ha avisado de que este debate que podría retomarse ahora en Euskadi "no forma parte de la agenda del Gobierno" que comparten con el PNV. Y ha añadido: "Se anuncian nuevos debates sin que se nos diga qué hay de nuevo de donde se dejo cuando se registraron dos textos articulados de nuevo Estatuto".

Mendia ha realizado estas reflexiones en Vitoria, en el marco de una reunión con el grupo parlamentario del PSE-EE, que cuenta con diez escaños en el Parlamento y que dota de mayoría absoluta al PNV de Iñigo Urkullu. En ella, la dirigente del ha señalado que este nuevo curso político no es "uno más" porque se van a "tomar las decisiones que van a condicionar no ya la legislatura" sino el futuro de Euskadi", según recoge Europa Press.

"El futuro que los socialistas queremos es claro: una sociedad plural, engarzada en el proyecto común de España y Europa, profundamente transformada en su modelo social y económico, e intensamente cohesionada. Más igual, más sostenible, y sobre todo más moderna", ha añadido. En este sentido, en su discurso ha destacado que quieren avanzar en el camino acordado por el Gobierno vasco y el de Pedro Sánchez, el que "marca el cronograma para culminar transferencias pendientes y asumir competencias que ni siquiera estaban previstas en el Estatuto", como el Ingresos Mínimo Vital. "Esa es la vía, la del diálogo permanente y la búsqueda del consenso, el que hemos propiciado siempre. Y el que siempre ha sido más fructífero", ha apuntado.

Mendia, en todo caso, sí cree que sería deseable un Estatuto más moderno, que incorpore los nuevos derechos sociales que se han ido desplegando en estos últimos 30 años, "que los blinde". "Podríamos haberlo hecho si el nacionalismo no hubiera desperdiciado una década con desafíos. Pero si ahora han cambiado, si ahora sí consideran oportuna un nuevo Estatuto, un nuevo pacto estatutario diremos lo que ya hemos dicho: no se puede cambiar una Constitución a través de un Estatuto. Y si renovamos ese pacto, queremos que sea para que quepamos más", ha manifestado. Si se hace un nuevo Estatuto, que "sea para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social". "Un mejor autogobierno para convivir, no para dividir", ha apostillado.

La dirigente también se ha referido al próximo décimo aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA. "No vamos a faltar a la cita con la memoria. Con la emoción de ese recuerdo, pero también con la de saber a que gracias a que resistimos, ganamos al terrorismo. Porque ganamos. Porque no hay homenaje, ni aplauso a terroristas, que cumplen las condenas dictadas por los tribunales, que consiga mancillar la dignidad de unas víctimas que merecen saber; que su respuesta cívica, alejada de cualquier revancha, no podrá revivir a los allegados asesinados, ni recuperar el tiempo anulado a tantos perseguidos", ha solemnizado. No obstante, ha añadido que sí "merecen el recuerdo y el reconocimiento de una dignidad muy superior" a la de quienes en el pasado y en el presente "aplauden al terror". A su juicio, es "la deuda pendiente de quienes no saben salir de su bucle por mucho que lo intenten maquillar".

A su juicio, la izquierda abertzale "tiene mucho que explicar, tiene mucho que decir, sobre su selección de malhechores y sobre su distinción entre victimarios de distinto tipo". En este sentido, ha asegurado que rechazan "con rotundidad no sólo cualquier justificación pasada de cualquier vulneración de derechos, sino cualquier justificación presente de un terror que jamás debió darse".