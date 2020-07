EH Bildu ataca al PNV por la corrupción: "Había licencia para meter la mano en la caja"

La coalición EH Bildu ha llevado este jueves su caravana electoral al parque tecnológico de Miñano. Allí, una empresaria, Ainhoa Alberdi, destapó el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción y cobro de comisiones en Euskadi y cuyo juicio se saldó con una dura condena contra excargos orgánicos e institucionales del PNV. En Miñano está también vacía la enorme sede del fallido proyecto Epsilon. Con un cartel en el que se leía "acabar con la impunidad de la corrupción", la candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha denunciado que el partido 'jeltzale' "ahora dice que eran excargos" pero que eran personas que "tenían la licencia para meter la mano en la caja".

Es momento de poner FIN A LA CORRUPCIÓN, de poner fin al clientelismo, al amiguismo y al enchufismo del PNV.



«Tenemos más de 120 ayuntamiento a nuestro cargo y 0 casos de corrupción. Ha llegado el momento de que paguen en las urnas lo robado en las arcas públicas».#MarcaPNV pic.twitter.com/aET2fBTwYQ — EH Bildu (@ehbildu) 9 de julio de 2020

Iriarte -y no es la primera vez que lo hace a lo largo de la campaña- ha enumerado varios casos de "irregularidades, clientelismo, enchufismo o amiguismo" además del 'caso De Miguel' que surgió en Miñano. Representan, a su entender, "una manera de gobernar, como si el país fuera de solamente de unas personas". Y lo ha contrapuesto con el hecho de que EH Bildu gobierna en "120 municipios" y no se le conoce "ni un solo caso". "Tolerancia cero con la corrupción. No es posible que algunos se enriquezcan por hacer política", ha clamado Iriarte.