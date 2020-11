EH Bildu muestra su preocupación por las obras de la pasante en Donostia: "¿Cuántos socavones tienen que aparecer?"

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia ha preguntado al director de Euskal Trenbide Sarea (ETS), Ernesto Martínez de Cabredo, "cuántos socavones tienen que aparecer para que deje de estar absolutamente tranquilo" en el marco de la Comisión no permanente de seguimiento de las obras de la pasante del metro en Donostia. La edil de la coalición soberanista Garbiñe Alkiza ha preguntado a los representantes públicos por los aspectos técnicos y económicos de la obra, y ha hecho hincapié en si está asegurada la seguridad de los vecinos y la ciudadanía en general.

EH Bildu exige depurar responsabilidades políticas por los "errores" en las obras de la pasante de Euskotren en Donostia

Alkiza ha mostrado su "preocupación" ante las afirmaciones de Martínez de Cabredo señalando que está "absolutamente tranquilo" y que él da "todas las garantías para continuar", pero que "no puede asegurar que no vayan a generarse nuevos socavones". La edil también ha incidido, según recoge Europa Press, en la "falta de transparencia" que rodea a las obras de la pasante del metro y ha afeado al alcalde que "ni siquiera se molestara en responder" a la portavoz de EH Bildu, Reyes Carrere, cuando le solicitó por escrito participar en la reunión con los vecinos de la calle Zubieta que se celebró en pasado miércoles.

Alkiza ha interpelado al representante de ETS "si no hubiera sido mejor haber hecho un estudio geotécnico detallado antes de empezar la obra y no andar ahora con parcheos que van a costar muchos más millones de euros". Finalmente, EH Bildu ha denunciado "una vez más, que PNV y PSE quieren seguir adelante a toda costa con esta obra de la pasante del metro, por encima de la seguridad de los donostiarras, de los trabajadoras, cueste lo que cueste, estemos en pandemia o no". "No son tiempos para derroches de dinero público sin sentido. Hay que parar la obra ya", ha concluido.