El alcalde de Donostia exige "garantías" a los trabajadores tras la aparición de un socavón en las obras de Euskotren

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha exigido a "quienes están llevando a cabo" la obra de la pasante del Metro en la capital guipuzcopana, que "adopten todas las garantías y todas las medidas para dar una seguridad cien por cien para la tranquilidad de todos los donostiarras", tras el nuevo socavón aparecido este martes en la calle Zubieta. En rueda de prensa y según recoge Europa Press, Goia se ha referido de este modo a la incidencia registrada este martes en la calle Zubieta, de la cual, según ha explicado, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento a las ocho de la mañana, momento en el cual se han desplazado técnicos municipales al lugar para comprobar "qué era lo que sucedía y adoptar las medidas que se debieran adoptar".

El Gobierno vasco implora que se deje de comer y beber en la calle: "No hagamos en bancos y jardines lo que no se puede hacer en las terrazas"

Saber más

Metro-pasantearekin gertatzen ari denaren arduradunek izen-abizenak dituzte: Eneko Goia (EAJ) eta Iñaki Arriola (PSE) https://t.co/mgESrDGh7k pic.twitter.com/P1oUIoLlrO — EHBildu Donostia (@HiriBizia) 17 de noviembre de 2020

El regidor donostiarra, quien ha apuntado que habrá un informe al respecto que elaborará ETS con todos los detalles "que sean exigibles de una situación como esta", ha explicado que los propios operarios han sido los que han detectado "un bache" y son "los que entran a analizar qué es lo que ocurre y se descubre ese agujero". Al parecer, según ha explicado, "es una manifestación más del incidente de junio, dicho con todas las reservas", cuando se detectó un socavón bajo uno de los edificios y una serie de incidencias a consecuencia de las cuales las obras continúan paralizadas en ese tramo. En ese sentido, ha asegurado que en este momento "se está haciendo el análisis para, con mayor concreción, determinar la caracterización de este agujero".

Goia ha señalado que los vecinos de las viviendas de la calle Zubieta "pueden estar tranquilos", en el sentido de que las mismas "están absolutamente monitorizadas de forma permanente". "No hay ningún motivo para que en este momento se tenga que tener miedo por la situación de las viviendas, se me transmite que está bien", ha afirmado. No obstante, ha exigido, ante "un suceso de estas características, que es la segunda vez que sucede, aunque sea diferente", que se adopten "todas las garantías y todas las medidas para dar una seguridad cien por cien". "Creo que es lo que en este momento cabe pedir para tranquilidad de todos los donostiarras", ha añadido.

De este modo, ha insistido en reclamar que "se adopten las medidas que se tengan que adoptar, con todas las garantías y que este tipo de situaciones se eviten para evitar sobresaltos como el de hoy a la mañana". "Como se produce en un punto que tiene ese otro acontecimiento en junio, pues es verdad que nos ha preocupado", ha insistido.