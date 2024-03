EH Bildu propone a Eva Blanco, secretaria general de EA, como candidata a ser presidenta del Parlamento Vasco

En una costumbre importada del PNV, EH Bildu acudirá a las elecciones vascas habiendo definido no solamente un candidato a lehendakari, que será Pello Otxandiano, sino también una propuesta para la presidencia del Parlamento Vasco. En este caso la elegida es la secretaria general de EA y dirigente de la coalición Eva Blanco. Blanco, alavesa de Amurrio y de 51 años, es una de las pocas parlamentarias que se mantienen de la primera entrada de EH Bildu al Parlamento Vasco, allá por 2012, y ya ha sido vicepresidenta de la Cámara en las dos últimas legislaturas, siempre a un lado en la Mesa de Bakartxo Tejeria, del PNV, quien quiere optar a un cuarto mandato en ese puesto.

La formación ha comunicado este lunes los flecos pendientes en relación con los comicios del 21 de abril. Ya era conocida la candidatura de Otxandiano y la composición de las listas, pero se ha informado ahora de la propuesta de Blanco y también de que la actual portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, continuará como coordinadora del grupo parlamentario, un puesto interno de gran relevancia. Blanco iba la 'número dos' en la lista de Álava y Kortajarena como 'número uno' por Gipuzkoa. EH Bildu indica que es la primera vez en que propone estos nombramientos antes de los comicios y abrirá este viernes y sábado un turno para que sean refrendados por las bases.

Son los denominados 'bilkides' los que tienen derecho a voto y no los afiliados de los partidos que componen la coalición. Este matiz hace que el sector crítico de EA, muy duro contra Blanco en los últimos años y con desigual éxito en sus reclamaciones ante los tribunales, no participe de este proceso, ya que la mayoría no tienen esa doble militancia. En esta campaña EA, encabezada por su secretaria general, dispondrá de hasta cuatro puestos de salida en las listas de EH Bildu.

Por otro lado, en las últimas horas EH Bildu ha comunicado también los nombres que acompañarán a Pernando Barrena en la candidatura de cara a las europeas del 9 de junio. Son Oihana Etxebarrieta, Oskar Matute y Bakartxo Ruiz. EH Bildu concurrirá, en principio, en coalición con ERC y BNG. Hasta ahora solamente ha tenido un puesto de salido. De hecho, Etxebarrieta es la portavoz de la campaña del 21 de abril y candidata y Matute es un referente para la formación en Madrid. Ruiz, exportavoz en Navarra, tiene ahora un papel más interno en la coalición.